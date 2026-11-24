SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekli Maaşında 30 Bin TL Hesabını ve Zamlı Maaşların Ödeme Tarihini Anlattı
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SGK uzmanı Özgür Erdursun, canlı yayında 2027 emekli zamına ilişkin merak edilen hesabı anlattı. Erdursun, en düşük emekli aylığı, prim günü farkı ve zamlı maaşların hangi tarihte yatabileceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzmanın verdiği rakamlar henüz kesinleşmiş bir karar niteliği taşımıyor.
En düşük aylık için 30 bin lira konuşuluyor.
Yılmaz enflasyonun üzerinde artış hedefini açıkladı.
Prim günü farkı en büyük tartışma.
Prime esas kazanç da hesaba katılmalı.
Zamlı maaşlar ocakta yetişebilir.
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