Türkiye'de temmuz ayından bu yana 23 bin 552 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının, ocak ayında yapılacak enflasyon artışıyla yaklaşık 26 bin liraya ulaşabileceğini öngören Erdursun, bu tutarın 30 bin liraya tamamlanması ihtimaline dikkat çekti. Böyle bir düzenlemenin henüz kesinleşmediğini özellikle vurgulayan uzman, verdiği rakamların kendi tahminleri olduğunu şu ifadelerle anlattı:

'Ama burada vereceğimiz bilgiler net, kesin, şu anda yasalaşmış ya da yasalaşacak bilgiler değildir; biz kendi tahminlerimizi ortaya koyuyoruz.'

Olası artışın nasıl hesaplanabileceğini de anlatan Erdursun, şu sözleri kullandı:

'Çünkü Türkiye'de en düşük tamamlanan aylık biliyorsunuz 23.552 lira. Bu rakam yaklaşık 26.000 liraya çıkacak. İşte bu rakamın 30.000 lira olması şu anda gündemde. En alt aylık 30 bin lira olursa, oransal bir artış değil de rakamsal olarak seyyanen 4 bin liralık bir artış gerçekleşmiş olur.'

Erdursun'un sözünü ettiği 4 bin liralık fark, mevcut 23 bin 552 liralık tutar üzerinden değil, ocak ayında yaklaşık 26 bin liraya çıkacağını varsaydığı taban aylık üzerinden yaptığı hesaplamaya dayanıyor.