Hayvanlar Alemine Dair "Yok Artık" Dedirtecek 21 Sıra Dışı Bilgi
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Vahşi doğa, her gün yeni bir sürprizle karşımıza çıkıyor. Süt veren hamam böceğinden donarak kışı geçiren kurbağaya kadar hayvanlar âleminin en ilginç 21 bilgisini sizin için derledik. 👇
1. Kaplanların arka bacakları, ön bacaklarına kıyasla daha uzundur. Böylece 6 ila 9 metreye kadar hiç zorlanmadan sıçrayabilirler.
2. Süt üretebilen bir hamam böceği türü mü?
3. Bu bir maymun değil! Kendisi, Maymun Orkidesi olarak bilinen bir çiçek türü.
4. Nil timsahları, hayvanlar aleminde bilinen en güçlü çeneye sahip hayvanlardır.
5. Akbabaların midelerindeki pH değeri neredeyse sıfırdır. Yani mide asitleri, bir insanınkiyle kıyaslandığında 100 kat daha asidiktir.
6. Sincapların topladıkları kuru yemişleri gömdüklerini ve sıklıkla gömdükleri yerleri unuttuklarını biliyor muydunuz?
7. "Kanayan Kalp" olarak da bilinen Gallicolumba, sadece Filipinlerde bulunabilen bir güvercin türüdür.
8. Ölüm engereği dünya üzerinde bilinen en hızlı saldırıya sahip olan yılan türüdür.
9. Dev Galapagos Kaplumbağası, bilinen en büyük kaplumbağa türüdür. Ağırlıkları 400 kilogramı bulabilir.
10. Arılar çiçeklerin nektarını içtikten sonra uykuları gelir ve ara sıra çiçeklerin üzerinde uyuya kalırlar.
11. Bir köpek balığı korneasının insan ameliyatında kullanıldığını biliyor muydunuz?
12. Ejderhaların gerçek olduğunu biliyor muydunuz?
13. Sözlüklerde karşınıza çıkacak son hayvan türü Zyzzyva'dır. Kendisi tropikal bir buğday bitidir.
14. Akrepler nefeslerini 6 güne kadar tutabilir ve 1 yıl boyunca hiçbir şey yiyip içmeden hayatta kalabilir.
15. Kış uykusunun da bu kadarı! Orman kurbağaları, yılın 7 ayını donmuş bir şekilde geçirirler.
16. Gergedan böceği boyutuna göre dünya üzerindeki en güçlü hayvandır.
17. Bu bir koyun değil! Mangalitsa Domuzu, kürkü olan tek domuz türüdür.
18. Yılanların kulakları ya da kulak zarları yoktur. Derileri, kasları ve kemikleri; yayılan ses titreşimlerini algılayarak duyma işlevi görür.
19. Hayvanlar, elektrik hatlarından yayılan ve insanların göremediği morötesi dalgaları fark edebilirler.
20. Siyah tavuklara ait her şey siyahtır. Yumurtaları, derileri, tüyleri, dilleri, kemik ilikleri... Hatta ve hatta iç organları bile.
21. Bebek kaplumbağaların bir yumurta dişine sahip olduğunu biliyor muydunuz?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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