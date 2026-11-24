Bebeklerin emerken nefes alabildiği fikrinin kökü 19. yüzyıla kadar uzanıyor, ancak onu geniş kitlelere ulaştıran isim anatomist Edmund Crelin oldu. Crelin, 1973'te yayımladığı Functional Anatomy of the Newborn kitabında yenidoğanın gırtlağının yüksekte durmasının, bebeğin sıvı yutarken rahatça nefes almasına izin verdiğini yazdı; öğrencisi Jeffrey Laitman da yıllarca aynı görüşü savundu. Laitman'ın sonraki yıllardaki ifadeleri daha temkinli bir dile büründü, fakat bu çizgiden tamamen vazgeçilmedi.

Bu arada fikir kitaplara, internet sitelerine ve videolara sızarak gerçek bilgi gibi dolaşmaya başladı. 2021'de yayımlanan, insan sesini anlatan bir kitapta ve kitabın bir gazete eleştirisinde aynı iddia yer aldı, 2019 tarihli bir pediatrik cerrahi ders kitabında bile karşılık buldu. Clinical Anatomy dergisinde 2022'de yayımlanan bir inceleme ise iddiayı ortaya atan çalışmanın önceki verileri yanlış aktardığını ve yenidoğanların aynı anda nefes alıp yutamadığına dair açık kanıt bulunduğunu yazıyor. Efsane çürütülünce de akla bebeğin emzirme sırasında gerçekte ne yaptığı geliyor.