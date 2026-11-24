Bebekler Emerken Nefes Alıyor, Biz Yapamıyoruz Sanıyorduk: Gerçek Aslında Başkaymış!
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Bebeklerin aynı anda hem emip hem nefes alabildiği bilgisi yıllardır kitaplarda, videolarda ve popüler bilim yazılarında dolaşıyor, yetişkinlerin neden aynısını yapamadığı sorusunu da beraberinde getiriyor. Anatomistlerin ve çocuk doktorlarının yenidoğan beslenmesine dair verdiği yanıt ise bu inanışın göründüğü gibi olmadığını ortaya koyuyor.
Kaynak: Contemporary Pediatrics, Clinical Anatomy
Bebeklerin emerken nefes alabildiği fikri 19. yüzyıla uzanıyor, en kararlı savunucusu anatomist Edmund Crelin oldu.
Bebeklerde emerken nefes bir ila üç emişte bir alınıyor, yutma anında solunum akışı kesiliyor.
Efsanenin gerçek tarafı bebeğin yüksekte duran gırtlağı ve ilk altı ayda aşağı inmesi.
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