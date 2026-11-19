Sıvı Altın Olarak Görülüyor: Bebeklikte Alınan Bu Besin IQ Seviyesinde Fark Yaratıyor
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Brezilya'da 1982'de doğan binlerce bebek 30 yıl boyunca izlendi. En az 12 ay emzirilenlerin zekâ testlerinde daha yüksek puan aldığı, daha uzun süre okuduğu ve daha fazla kazandığı görüldü. Anne sütü üzerine yapılan başka araştırmalar da hem bebek hem anne için dikkat çekici bulgular ortaya koyuyor.
İşte detaylar...
Bir yıl ve daha uzun emzirilenler zekâ testinde yaklaşık 3,8 puan daha yüksek aldı.
Emzirmenin çocukları enfeksiyonlara karşı koruduğu biliniyor.
Emzirme anneyi de meme kanserine karşı koruyor.
Anne sütündeki bir protein ve yağ asidinden oluşan HAMLET, laboratuvarda 40 tür kanser hücresini öldürdü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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