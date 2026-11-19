Brezilya'nın Pelotas kentinde 1982'de başlatılan çalışmaya alınan 5.914 bebekten 3.493'ünün emzirme süresi ve 30 yaşındaki zekâ testi sonuçları incelendi. Ebeveyn eğitimi, hane durumu ve annenin hamilelikte sigara kullanıp kullanmadığı gibi on farklı etken hesaba katıldı. Sonuçta 12 ay ve daha uzun emzirilenlerin, 1 aydan kısa emzirilenlere göre 3,76 puan daha yüksek aldığı görüldü.

Bu grubun ortalama 0,91 yıl daha fazla eğitim aldığı ve aylık gelirinin de daha yüksek olduğu belirlendi. Araştırmacılar, gelirdeki farkın yüzde 72'sini IQ farkına bağlıyor ve bulguyu emzirmeyle bu sonuçlar arasında bir ilişki olarak tanımlıyor.