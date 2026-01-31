Bilim Yıllarca Görmezden Geldi! Anne Sütü Sandığımızdan Çok Daha Fazlasıymış

2008 yılında Kaliforniya’da yürütülen primat araştırmaları sırasında evrimsel antropolog Katie Hinde, rhesus makak annelerinden alınan yüzlerce süt örneğini analiz etti. Veriler sıradan görünüyordu.

Ancak tekrar eden desen dikkat çekti. Erkek yavru büyüten annelerin sütünde yağ ve protein oranı daha yüksek çıktı. Dişi yavru büyüten annelerde ise miktar artıyor, besin dengesi değişiyordu. Ölçümler tutarlıydı ve rastlantı açıklaması yetersiz kalıyordu.

Araştırma ilerledikçe tablo karmaşık hal aldı. İlk kez anne olan genç bireylerin sütünde kalori düşükken kortizol seviyesi yükseliyordu. Stres hormonu içeren sütle beslenen yavrular daha hızlı gelişiyor, daha tetikte davranışlar sergiliyordu. Ortaya çıkan sonuç netti. Anne sütü yalnızca beden inşa etmiyor, davranış biçimini de şekillendiriyordu.