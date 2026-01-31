onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Bilim Yıllarca Görmezden Geldi! Anne Sütü Sandığımızdan Çok Daha Fazlasıymış

Bilim Yıllarca Görmezden Geldi! Anne Sütü Sandığımızdan Çok Daha Fazlasıymış

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.01.2026 - 15:15

Anne sütü yıllarca yalnızca besin olarak tanımlandı. Kalori, yağ ve protein dengesine indirgenen sade içerik gibi ele alındı. Fakat laboratuvar verileri farklı hikaye anlatıyor. Anne sütü sabit değil, canlı ve tepkisel yapı sergiliyor. Hatta karşılıklı iletişim kuran sistem gibi çalışıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Anne sütü yalnızca besin değil, bilgi taşıyan sistem

Anne sütü yalnızca besin değil, bilgi taşıyan sistem

2008 yılında Kaliforniya’da yürütülen primat araştırmaları sırasında evrimsel antropolog Katie Hinde, rhesus makak annelerinden alınan yüzlerce süt örneğini analiz etti. Veriler sıradan görünüyordu. 

Ancak tekrar eden desen dikkat çekti. Erkek yavru büyüten annelerin sütünde yağ ve protein oranı daha yüksek çıktı. Dişi yavru büyüten annelerde ise miktar artıyor, besin dengesi değişiyordu. Ölçümler tutarlıydı ve rastlantı açıklaması yetersiz kalıyordu.

Araştırma ilerledikçe tablo karmaşık hal aldı. İlk kez anne olan genç bireylerin sütünde kalori düşükken kortizol seviyesi yükseliyordu. Stres hormonu içeren sütle beslenen yavrular daha hızlı gelişiyor, daha tetikte davranışlar sergiliyordu. Ortaya çıkan sonuç netti. Anne sütü yalnızca beden inşa etmiyor, davranış biçimini de şekillendiriyordu.

Emzirme sırasında karşılıklı biyolojik diyalog yaşanıyor

Emzirme sırasında karşılıklı biyolojik diyalog yaşanıyor

Emzirme anında mikroskobik miktarda tükürük meme dokusuna geri akıyor. Tükürük, bebeğin bağışıklık durumuna dair sinyaller taşıyor. Enfeksiyon riski belirdiğinde annenin bedeni durumu algılıyor. Saatler içinde süt içeriği değişiyor. Beyaz kan hücreleri artıyor, makrofaj sayısı yükseliyor, hedefe yönelik antikorlar devreye giriyor. Sağlık dengesi geri geldiğinde süt içeriği eski seviyesine dönüyor.

Ortaya çıkan yapı tesadüf kabul edilmiyor. Milyonlarca yıl boyunca evrimleşmiş çağrı ve yanıt sistemi söz konusu. Uzun süre fark edilmemesinin nedeni ise bilimsel ilginin başka alanlara yönelmiş olmasıydı. Anne sütü, insanlık tarihindeki ilk gıda olmasına rağmen detaylı şekilde incelenmeyen alanlar arasında kaldı.

Yapılan çalışmalar anne sütü bileşenlerinin yalnızca bebek sağlığıyla sınırlı kalmadığını gösteriyor

Yapılan çalışmalar anne sütü bileşenlerinin yalnızca bebek sağlığıyla sınırlı kalmadığını gösteriyor

İçerikte yer alan insan sütü oligosakkaritleri sindirilmiyor; yararlı bağırsak bakterilerini besliyor. Bu bakteriler bağışıklık yanıtlarını düzenliyor, inflamasyonu baskılıyor ve patojen tutunmasını engelliyor. Aynı yapıların erişkinlerde bağışıklık destekleyici etkiler taşıdığı düşünülüyor.

Araştırmalar sırasında tesadüfen keşfedilen HAMLET adlı molekül, kanser hücrelerini hedef alırken sağlıklı dokulara zarar vermeden etki gösterdi. Ayrıca anne sütünde bulunan bakterilerin, bağışıklığı baskılanmış bireylerde destekleyici rol üstlenebileceği değerlendiriliyor. Nazal yolla uygulanan anne sütüyle ilgili erken dönem çalışmalarda, beyin hasarı yaşayan prematüre bebeklerde olumlu gelişmeler kaydedildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın