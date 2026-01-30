Burayı Ziyaret Etmek Bile Yasak! Yüz Binlerce İnsanın Ölüme Terk Edildiği Ada

20. yüzyıla gelindiğinde Poveglia’nın kaderi değişti. 1922 yılında ada, akıl hastanesi olarak kullanılmaya başlandı. Eski karantina yapıları ve askeri binalar hasta koğuşlarına dönüştürüldü. Hastalar izole edildi, ağır psikiyatrik tedavilere maruz kaldı. Dönemin tıbbi anlayışı nedeniyle uygulanan yöntemler oldukça sertti. Deneysel müdahaleler, zorlayıcı tedavi süreçleri ve kapalı yaşam düzeni adayı korku hikayeleriyle özdeşleştirdi.

En çok anlatılan olaylardan biri, hastane doktorlarından birinin yaşadığı iddia edilen psikolojik çöküştü. Rivayetlere göre doktor, adada hayaletler tarafından rahatsız edildiğini söyledi ve kendini kulelerden atarak yaşamına son verdi. Hastane 1968 yılında kapatıldıktan sonra ada tamamen terk edildi.

O tarihten sonra Poveglia, hayalet avcılarının, paranormal araştırmacıların ve belgesel ekiplerinin ilgisini çekti. 'Dünyanın en lanetli adası' söylemi küresel medyada yayılmaya başladı.