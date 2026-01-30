Burayı Ziyaret Etmek Bile Yasak! Yüz Binlerce İnsanın Ölüme Terk Edildiği Ada
Venedik açıklarında, turistik rotalardan sadece birkaç kilometre ötede duran Poveglia Adası, Avrupa tarihinin en karanlık sayfalarından bazılarını taşıyor. Yüz binlerce vebalı insanın karantinaya alındığı, ölüme terk edildiği alan olarak biliniyor. Yıllar sonra akıl hastanesi olarak kullanılması ise adanın karanlık geçmişini daha da derinleştiriyor.
Poveglia, Avrupa’nın veba karantina adasına dönüştüğü yer olarak tarihe geçti.
Karantina alanından akıl hastanesine dönüşen ada, korku hikayeleriyle anılmaya başladı.
Lanetli ada algısından kamusal parka dönüşen yeni dönem başlıyor.
