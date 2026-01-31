onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikolojiye Göre Neden Başkasının Yerine Utanırız?

Psikolojiye Göre Neden Başkasının Yerine Utanırız?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.01.2026 - 14:00

Başkası adına utanma hissi çoğu kişiye fazlasıyla tanıdık geliyor. Dizide izlenen sahne, kalabalık ortamda yapılan talihsiz hareket ya da sosyal medyada denk gelinen garip anlar aynı etkiyi yaratabiliyor. Olayın merkezinde olmadan rahatsızlık hissi ortaya çıkıyor. Yüz kızarıyor, kasılma yaşanıyor, bakışlar kaçıyor. Psikoloji alanında dikkat çeken nokta ise duygunun kaynağı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Utanç duygusu neden ortaya çıkıyor?

Utanç duygusu neden ortaya çıkıyor?

Psikologlara göre utanç, insanın sosyal sınırlarını fark etmesini sağlayan içsel geri bildirim mekanizması olarak görülüyor. Yanlış davranış sonrası ortaya çıkan kızarma, terleme, kalp atış hızında artış gibi tepkiler sosyal çevreye mesaj niteliği taşıyor. Kişi hatanın farkında olduğunu ve sonuçlarını kabul ettiğini bedensel olarak ifade etmiş oluyor.

Sosyal gruplar içinde var olabilmek adına utanç, ilişkileri onarmaya ve bağları korumaya yardımcı kabul ediliyor. Davranışın fark edildiğini göstermek, karşı tarafla kopuş yaşanmamasını sağlıyor. Zamanla insanın duygusal yapısı karmaşıklaştıkça utanç yalnızca hatalarla sınırlı kalmıyor; övgü almak, ödül kazanmak ya da ilgi odağı olmak da aynı tepkiyi doğurabiliyor.

Psikolojide "ikincil utanç" olarak tanımlanan duygu, "vicarious embarrassment" adıyla anılıyor.

Psikolojide "ikincil utanç" olarak tanımlanan duygu, "vicarious embarrassment" adıyla anılıyor.

Olayla doğrudan bağlantı olmamasına rağmen beden, kişisel utanç tepkileri veriyor. Yüz kızarıyor, gerilim artıyor, ortamdan uzaklaşma isteği doğuyor. Araştırmalar tanışıklık şartının aranmadığını gösteriyor. Karşıdaki kişi durumu fark etmese bile rahatsızlık hissi ortaya çıkabiliyor. Pantolon fermuarının açık kalması ya da ayakkabıya yapışmış kağıt parçası gibi fark edilmeyen anlar güçlü tepki yaratabiliyor.

İkincil utanç, duygusal bulaşmadan farklı değerlendiriliyor. Duygusal bulaşma karşıdakinin hissettiklerini yansıtmakla açıklanıyor. Başkasının ağlamasıyla gözlerin dolması ya da mutlulukla gülümseme oluşması aynı gruba giriyor. Başkasının adına utanma durumunda ise karşıdaki kişinin hissettiği şey belirleyici olmuyor.

Tepki şiddeti kişiden kişiye değişiyor.

Tepki şiddeti kişiden kişiye değişiyor.

Genetik faktörler, çocukluk deneyimleri ve psikolojik sınırlar etkili kabul ediliyor. Kimi kişiler sahnedeki garipliği keyifle izlerken kimileri ekrana bakmakta zorlanıyor. Psikoloji alanında yaklaşım, ikincil utancın empati spektrumu içinde yer aldığı yönünde şekilleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın