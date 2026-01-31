Psikolojiye Göre Neden Başkasının Yerine Utanırız?

Psikologlara göre utanç, insanın sosyal sınırlarını fark etmesini sağlayan içsel geri bildirim mekanizması olarak görülüyor. Yanlış davranış sonrası ortaya çıkan kızarma, terleme, kalp atış hızında artış gibi tepkiler sosyal çevreye mesaj niteliği taşıyor. Kişi hatanın farkında olduğunu ve sonuçlarını kabul ettiğini bedensel olarak ifade etmiş oluyor.

Sosyal gruplar içinde var olabilmek adına utanç, ilişkileri onarmaya ve bağları korumaya yardımcı kabul ediliyor. Davranışın fark edildiğini göstermek, karşı tarafla kopuş yaşanmamasını sağlıyor. Zamanla insanın duygusal yapısı karmaşıklaştıkça utanç yalnızca hatalarla sınırlı kalmıyor; övgü almak, ödül kazanmak ya da ilgi odağı olmak da aynı tepkiyi doğurabiliyor.