Çalışan Anneleri Sevindirecek Düzenleme: İş Yerlerinde Kreş ve Emzirme Odası Zorunlu Olacak
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Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gu...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve gebe ile emziren çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini güvence altına almak amacıyla yeni bir yönetmelik değişikliği taslağı hazırladı. Düzenleme ile 150 ve üzeri kadın çalışanı olan iş yerlerine kreş, 100 ve üzeri kadın çalışanı olan yerlere ise emzirme odası kurma şartı getiriliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Esma Altın
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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