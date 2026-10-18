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Çalışan Anneleri Sevindirecek Düzenleme: İş Yerlerinde Kreş ve Emzirme Odası Zorunlu Olacak

Çalışan Anneleri Sevindirecek Düzenleme: İş Yerlerinde Kreş ve Emzirme Odası Zorunlu Olacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 10:58
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve gebe ile emziren çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini güvence altına almak amacıyla yeni bir yönetmelik değişikliği taslağı hazırladı. Düzenleme ile 150 ve üzeri kadın çalışanı olan iş yerlerine kreş, 100 ve üzeri kadın çalışanı olan yerlere ise emzirme odası kurma şartı getiriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Esma Altın

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gu...
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Kreş İçin İlçe Sınırındaki Toplam Çalışan Sayısı Esas Alınacak

Kreş İçin İlçe Sınırındaki Toplam Çalışan Sayısı Esas Alınacak

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; Taslağa göre, aynı işverene ait ilçe sınırları içerisindeki tüm iş yerlerinde çalışan kadın sayısı 150 ve üzeri olduğunda, işveren 0-6 yaş grubundaki çocuklar için kreş, gündüz bakımevi veya okul öncesi eğitim kurumu açmakla yükümlü olacak.

  • Ortak Kurum ve Anlaşma İmkânı: İşverenler bu yükümlülüğü kendi bünyelerinde tesis açarak yerine getirebileceği gibi, birden fazla işveren birleşerek ortak kreş kurabilecek ya da yetkili bakım kurumlarıyla anlaşma yapabilecek.

  • Maliyet İşverende: Kurulacak veya anlaşma sağlanacak eğitim/bakım kurumlarının tüm kuruluş ve işletme giderleri işveren tarafından karşılanacak.

  • Erkek Çalışanlar da Kapsamda: Çocuğunun annesi vefat etmiş veya velayeti babaya verilmiş olan erkek çalışanlar da bu sayısal hesaplamaya dâhil edilecek.

Emzirme Odalarının Kapsamı Genişletildi

Emzirme Odalarının Kapsamı Genişletildi

100 ve daha fazla kadın çalışanı bulunan iş yerlerinde, yaş ve medeni durum şartı aranmaksızın emzirme odası kurulması zorunlu olacak.

Yeni düzenlemeyle emzirme odaları sadece çocuk emzirilen alanlar olmaktan çıkarılarak; hijyenik koşullarda anne sütü sağımının yapılabileceği ve sağılan sütlerin uygun ortamda saklanabileceği teknik imkânlarla donatılacak.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Hak Kaybı Olmayacak

Gebelik ve Emzirme Döneminde Hak Kaybı Olmayacak

İş yerinde gebe veya emziren çalışanlar için sağlık ve güvenlik riski tespit edilmesi durumunda işverenler esnek adımlar atacak:

  • İlk olarak çalışma saatleri veya şartları geçici olarak iyileştirilecek.

  • Bu imkânsızsa veya iş yeri hekimi gerekli görürse, çalışan ücretinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın durumuna uygun başka bir işe aktarılacak.

  • Başka bir işe aktarımın da mümkün olmadığı hallerde, çalışanın talebi doğrultusunda ücretsiz izin imkânı tanınacak. Bu ücretsiz izin süreleri, çalışanın yıllık ücretli izin hakkı hesabında kayba yol açmayacak.

Riskli İşler ve Tehlikeli Ortamlara Yasal Engel

Riskli İşler ve Tehlikeli Ortamlara Yasal Engel

Gebe ve emziren kadınların fiziksel ve biyolojik sağlığını korumak amacıyla ağır ve tehlikeli iş koşullarına yönelik net yasaklar getiriliyor:

  • Sarsıntı ve Gürültü: Ani darbe, sarsıntı, uzun süreli titreşim yapabilen işlerde ve iş makinelerinde çalışma yasaklanacak. Gürültü seviyesi 80 desibeli aşan ortamlarda çalışmaya izin verilmeyecek.

  • Radyasyon ve Kimyasal Tehlike: İyonize radyasyon kaynaklarının yer aldığı alanlar, kurşun türevleri ve tehlikeli kimyasallara maruz kalma riski bulunan işler ile belirli biyolojik etkenli ortamlardan çalışanlar uzak tutulacak.

  • Madenler ve Fiziksel Tedbirler: Yer altı maden işlerinde gebe veya emziren çalışan çalıştırılamayacak.

  • Çalışma Koşulları: İşverenler beslenme molalarını, temiz içme suyuna erişimi, oturarak çalışma imkânlarını ve düşme/yüksekte çalışma risklerine karşı ekstra güvenlik tedbirlerini sağlamakla yükümlü kılınacak.

Yönetmelik taslağına göre düzenlemenin genel hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek. Kreş ve gündüz bakımevlerinin yetkilendirilmesine ilişkin özel hükümlerin ise 31 Aralık 2027 tarihi itibarıyla uygulamaya girmesi planlanıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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