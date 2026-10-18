Çalışan Anneleri Sevindirecek Düzenleme: İş Yerlerinde Kreş ve Emzirme Odası Zorunlu Olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve gebe ile emziren çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini güvence altına almak amacıyla yeni bir yönetmelik değişikliği taslağı hazırladı. Düzenleme ile 150 ve üzeri kadın çalışanı olan iş yerlerine kreş, 100 ve üzeri kadın çalışanı olan yerlere ise emzirme odası kurma şartı getiriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Esma Altın