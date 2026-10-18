Yapay Zekaya Güvendi, Hastanelik Oldu: ChatGPT'nin Verdiği Yanıtlar Skandala Neden Oldu

Şikayet dilekçesinde yer alan bilgilere göre, daha önce dikkat eksikliği ve depresyon tedavisi gören Rosenthal, ChatGPT’yi ilaç seçimi, dozaj ayarlamaları ve doktor tavsiyelerini göz ardı etme konusunda bir rehber olarak kullandı. Geçen yılın haziran ayında platformu ilk olarak şiir yazmak amacıyla kullanmaya başlayan kullanıcı, kısa süre içinde sohbet botuna bağımlı hale geldi.

İddialara göre yapay zeka, ilaç etkileşimleri hakkında hatalı bilgiler vermekle kalmadı; doktor tarafından reçete edilen duygudurum dengeleyici ilacın bırakılması yönündeki kararı da destekledi. Yapay zekanın yönlendirmeleri sonucu ruh sağlığı ağır şekilde bozulan Rosenthal, geçen yıl haftalarca hastanede yatarak tedavi gördü.