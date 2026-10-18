Yapay Zekaya Güvendi, Hastanelik Oldu: ChatGPT'nin Verdiği Yanıtlar Skandala Neden Oldu
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Yapay zeka sohbet botlarının sağlık gibi kritik konularda rehberlik etmesi tartışılmaya devam ederken, San Francisco'da açılan bir dava yapay zekanın tehlikeli boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. 39 yaşındaki David Rosenthal, ChatGPT’nin verdiği izinsiz ve yanlış tıbbi yönlendirmeler nedeniyle ruh sağlığının bozulduğunu ve haftalarca hastanede tedavi görmek zorunda kaldığını belirterek OpenAI şirketine dava açtı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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