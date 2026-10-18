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Meteoroloji Uyardı: Şiddetli Yağış ve Fırtına Yine Geliyor

Meteoroloji Uyardı: Şiddetli Yağış ve Fırtına Yine Geliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 09:15
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İstanbul ve Sakarya gibi çevre illerde yaşanan sel felaketlerinin ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu raporu yakından takip ediliyor. 18 Ekim Pazar gününe ilişkin hava durumu raporu yayımlandı. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölge için 'kuvvetli yağış' ve 'tam fırtına' uyarısı yapıldı. Vatandaşların sele karşı dikkatli olması çağrısında bulunuldu.

İşte detaylar.

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Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların özellikle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney yönlerden eserek saatte 40-80 km, Batı Karadeniz kıyılarında ise yer yer 100 km/saat hıza ulaşarak tam fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Bölgelere Göre Hava Durumu

Sarı ve Turuncu Alarm Denilebilecek Uyarılar!

Sarı ve Turuncu Alarm Denilebilecek Uyarılar!

Meteoroloji yetkilileri, beklenen olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmasını istedi:

  • Sel ve Su Baskını Riski: Kuvvetli ve şiddetli yağışların beklendiği Batı Karadeniz illerinde sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

  • Çatı Uçması ve Zehirlenme Tehlikesi: Saatteki hızı 100 kilometreyi bulabilecek fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı.

  • Denizcilere Uyarı: Batı Karadeniz'de dalga boyunun 4 ila 5 metreye kadar çıkabileceği ve kuvvetli fırtına yaşanacağı belirtilerek deniz ulaşımında aksamalara karşı tedbir alınması istendi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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