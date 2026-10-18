Meteoroloji Uyardı: Şiddetli Yağış ve Fırtına Yine Geliyor

Yağışların özellikle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney yönlerden eserek saatte 40-80 km, Batı Karadeniz kıyılarında ise yer yer 100 km/saat hıza ulaşarak tam fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi.