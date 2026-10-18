Meteoroloji Uyardı: Şiddetli Yağış ve Fırtına Yine Geliyor
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İstanbul ve Sakarya gibi çevre illerde yaşanan sel felaketlerinin ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu raporu yakından takip ediliyor. 18 Ekim Pazar gününe ilişkin hava durumu raporu yayımlandı. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölge için 'kuvvetli yağış' ve 'tam fırtına' uyarısı yapıldı. Vatandaşların sele karşı dikkatli olması çağrısında bulunuldu.
İşte detaylar.
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Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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