Turistlerden Bunalan Köyde Çareyi Çit Çekmekte Buldular
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Sıcak yaz günlerinde turistler nehre sandalye getirip suyun içinde oturdu.
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Çit, Swan Bridge yakınındaki kıyıya çekilecek ve masrafı köy meclisi karşılayacak.
627 kişinin yaşadığı köyde turist yoğunluğu bir çifti taşınmaya itti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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