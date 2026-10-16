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Turistlerden Bunalan Köyde Çareyi Çit Çekmekte Buldular

Turistlerden Bunalan Köyde Çareyi Çit Çekmekte Buldular

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 13:05
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İngiltere'nin Cotswolds bölgesindeki Bibury'de köy meclisi, turistlerin Coln Nehri'ne girmesini engellemek için nehir kıyısına çit çekmeye hazırlanıyor. Yetkililer, yaz boyunca suya giren ziyaretçilerin yaban hayatını rahatsız ettiğinden endişeli.

Ayrıntılar haberimizde.

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Sıcak yaz günlerinde turistler nehre sandalye getirip suyun içinde oturdu.

Sıcak yaz günlerinde turistler nehre sandalye getirip suyun içinde oturdu.

Köy meclisi başkanı Craig Chapman, insanların yalnızca kıyıda oturmadığını, serinlemek için suya girip sandalyelerle içinde oturduğunu anlattı. Chapman, 'Asıl endişemiz yaban hayatı. Suya girdiklerinde yaşam alanına zarar verebiliyorlar' dedi.

Köylüler, nehirdeki kuğu ve ördeklerin yanı sıra tarla fareleri ve balıklar için de endişeli.

Çit, Swan Bridge yakınındaki kıyıya çekilecek ve masrafı köy meclisi karşılayacak.

Çit, Swan Bridge yakınındaki kıyıya çekilecek ve masrafı köy meclisi karşılayacak.

Meclis üyeleri, tur otobüslerinin yolcu indirdiği noktanın yanındaki kıyıyı çitle kapatmak istiyor. Alana yeni tabelalar konacak, çimlerin yeniden yeşermesi için de tohum ekilecek. Arlington Row'daki tarihi evlerin sahibi National Trust ile evlerin önündeki kıyı için de görüşme yapılacak.

627 kişinin yaşadığı köyde turist yoğunluğu bir çifti taşınmaya itti.

627 kişinin yaşadığı köyde turist yoğunluğu bir çifti taşınmaya itti.

Yoğun hafta sonlarında köye 20 bine kadar ziyaretçi gelebiliyor. Köy sakinlerinden Brian ve Jill Skarda çifti, giderek rahatsız edici hâle gelen turizm nedeniyle Minehead'e taşınmaya karar verdi. Brian Skarda, yerel bir dergideki veda yazısında kapılarının çalındığını ve pencerelerinden içeri bakıldığını anlattı.

Köyde park da ayrı bir sorun. Geçen yıl 45 bin sterline varan park cezası kesildi; köye iki saatlik park için 7 sterline kadar ücret alınan otopark getirilmesi planlanıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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