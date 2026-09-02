650 Kişilik Köy Turistlere Yetemedi: Mayoyla Gezenlere ve Hoparlörlü Rehberlere Ceza Getirdiler

Organize turist grupları artık en fazla 25 kişiden oluşabiliyor. Eğitim amacıyla gelen okul grupları ile kiliselere bağlı gençlik grupları sınırdan muaf tutuldu. Ancak bütün grupların yaya geçişini engellemeden hareket etmesi ve kamusal alanları kapatmaması gerekiyor.

Grupların köyün en yoğun meydanlarında, köprülerinde ve dar sokaklarında durarak uzun anlatımlar yapmasına da kısıtlama getirildi. Tur rehberleri megafon, hoparlör ve sesi yükselten diğer cihazları kullanamayacak. Kuralları ihlal eden rehberlere 100 ile 400 avro arasında ceza verilebilecek; tekrarlanan ihlallerde rehberlik faaliyetleri üç aydan 12 aya kadar yasaklanabilecek.

Varenna Belediye Başkanı Mauro Manzoni, köyün dünyanın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçileri ağırlamaktan memnun olduğunu ancak yerel halkın yaşam kalitesinin kitlesel turizme feda edilemeyeceğini belirtti. Belediyenin açıklamasına göre amaç ziyaretçileri tamamen uzaklaştırmak değil, küçük yerleşimde turizmle günlük yaşam arasında denge kurmak.