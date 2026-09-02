650 Kişilik Köy Turistlere Yetemedi: Mayoyla Gezenlere ve Hoparlörlü Rehberlere Ceza Getirdiler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İtalya’daki Como Gölü’nün kıyısında bulunan Varenna, yalnızca yaklaşık 650 kişinin yaşadığı küçük bir yerleşim. Buna karşılık köy her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Dar sokaklarda oluşan kalabalık ve turistlerin davranışları günlük yaşamı zorlaştırınca belediye yeni kurallar hazırladı. Plaj dışında mayo ve bikiniyle dolaşanlara para cezası getirilirken tur grupları 25 kişiyle sınırlandırıldı, rehberlerin hoparlör kullanması yasaklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mayo ve bikiniler yalnızca plajlarla tekne iskelelerinde serbest
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tur grupları 25 kişiyle sınırlandırıldı, hoparlörler yasaklandı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın