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650 Kişilik Köy Turistlere Yetemedi: Mayoyla Gezenlere ve Hoparlörlü Rehberlere Ceza Getirdiler

650 Kişilik Köy Turistlere Yetemedi: Mayoyla Gezenlere ve Hoparlörlü Rehberlere Ceza Getirdiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 13:02
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İtalya’daki Como Gölü’nün kıyısında bulunan Varenna, yalnızca yaklaşık 650 kişinin yaşadığı küçük bir yerleşim. Buna karşılık köy her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Dar sokaklarda oluşan kalabalık ve turistlerin davranışları günlük yaşamı zorlaştırınca belediye yeni kurallar hazırladı. Plaj dışında mayo ve bikiniyle dolaşanlara para cezası getirilirken tur grupları 25 kişiyle sınırlandırıldı, rehberlerin hoparlör kullanması yasaklandı.

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Mayo ve bikiniler yalnızca plajlarla tekne iskelelerinde serbest

Mayo ve bikiniler yalnızca plajlarla tekne iskelelerinde serbest

Varenna’nın Milano’ya doğrudan tren bağlantısının bulunması ve Como Gölü’ndeki feribot ağının merkezinde yer alması, köyü bölgenin en kolay ulaşılabilen noktalarından biri hâline getirdi. Sürekli nüfus yaklaşık 650 kişide kalırken ziyaretçi sayısı yılda yüz binlere ulaştı.

Belediye meclisi, şehir polisi yönetmeliğinde yaptığı değişiklikleri 27 Haziran 2026’da yürürlüğe koydu. Yeni düzenlemeye göre ziyaretçilerin köyün sokaklarında üstsüz, mayo veya bikiniyle dolaşmasına izin verilmiyor. Plajlar, iskeleler ve teknelere binilen alanlar ise yasağın dışında tutuluyor.

Kurala uymayanlara 50 ile 200 avro arasında para cezası verilebiliyor. Düzenleme yalnızca tarihi merkezin belirli bölümleriyle sınırlı değil; belediye sınırları içindeki kamusal alanları kapsıyor. Mağazalara, restoranlara, kiliselere ve meydanlara girerken plaj kıyafetlerinin üzerinin kapatılması gerekiyor.

Tur grupları 25 kişiyle sınırlandırıldı, hoparlörler yasaklandı

Tur grupları 25 kişiyle sınırlandırıldı, hoparlörler yasaklandı

Organize turist grupları artık en fazla 25 kişiden oluşabiliyor. Eğitim amacıyla gelen okul grupları ile kiliselere bağlı gençlik grupları sınırdan muaf tutuldu. Ancak bütün grupların yaya geçişini engellemeden hareket etmesi ve kamusal alanları kapatmaması gerekiyor.

Grupların köyün en yoğun meydanlarında, köprülerinde ve dar sokaklarında durarak uzun anlatımlar yapmasına da kısıtlama getirildi. Tur rehberleri megafon, hoparlör ve sesi yükselten diğer cihazları kullanamayacak. Kuralları ihlal eden rehberlere 100 ile 400 avro arasında ceza verilebilecek; tekrarlanan ihlallerde rehberlik faaliyetleri üç aydan 12 aya kadar yasaklanabilecek.

Varenna Belediye Başkanı Mauro Manzoni, köyün dünyanın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçileri ağırlamaktan memnun olduğunu ancak yerel halkın yaşam kalitesinin kitlesel turizme feda edilemeyeceğini belirtti. Belediyenin açıklamasına göre amaç ziyaretçileri tamamen uzaklaştırmak değil, küçük yerleşimde turizmle günlük yaşam arasında denge kurmak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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