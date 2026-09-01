Gökdelenin Tepesine 3 Bin 700 Metrekarelik Beyaz Saray Yaptırdı
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Hindistan’ın Bengaluru kentindeki Kingfisher Towers’a uzaktan bakıldığında, gökdelenin tepesinde ayrı bir araziye kurulmuş gibi duran beyaz bir malikane görülüyor. İş insanı Vijay Mallya için tasarlanan iki katlı yapı yaklaşık 3 bin 700 metrekarelik alana yayılıyor. Beyaz Saray’ı andıran sütunlu cephesinin yanında yüzme havuzu, helikopter pisti, bahçeler ve özel asansörler planlandı. Ancak Mallya’nın hukuki sorunları nedeniyle yapı hiç kullanılmadı.
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Malikane yaklaşık 120 metre yükseklikte bulunuyor
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Dışarıdan hazır görünse de içinde hiç yaşanmadı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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