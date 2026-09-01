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Gökdelenin Tepesine 3 Bin 700 Metrekarelik Beyaz Saray Yaptırdı

Gökdelenin Tepesine 3 Bin 700 Metrekarelik Beyaz Saray Yaptırdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 14:15
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Hindistan’ın Bengaluru kentindeki Kingfisher Towers’a uzaktan bakıldığında, gökdelenin tepesinde ayrı bir araziye kurulmuş gibi duran beyaz bir malikane görülüyor. İş insanı Vijay Mallya için tasarlanan iki katlı yapı yaklaşık 3 bin 700 metrekarelik alana yayılıyor. Beyaz Saray’ı andıran sütunlu cephesinin yanında yüzme havuzu, helikopter pisti, bahçeler ve özel asansörler planlandı. Ancak Mallya’nın hukuki sorunları nedeniyle yapı hiç kullanılmadı.

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Malikane yaklaşık 120 metre yükseklikte bulunuyor

Malikane yaklaşık 120 metre yükseklikte bulunuyor

Kingfisher Towers, Mallya ailesinin eski evinin bulunduğu araziye inşa edilen lüks bir konut projesi. Gökdelenin üzerindeki Sky Mansion adlı yapı, caddeden yaklaşık 120 metre yüksekte büyük bir konsol platformun üzerine yerleştirildi.

Yaklaşık 40 bin fitkarelik alan, metrekareye çevrildiğinde 3 bin 700’ün üzerine çıkıyor. İki kata yayılan tasarımda geniş sütunlar, klasik bir giriş saçağı ve Beyaz Saray’ı hatırlatan simetrik bir cephe kullanıldı.

Projede sonsuzluk havuzu, çatıdaki helikopter pisti, geniş bahçeler ve şehri çevreleyen 360 derecelik seyir alanı bulunuyor. Malikaneye binanın diğer bölümlerinden bağımsız ulaşım sağlayan özel asansörler de tasarımın parçaları arasında gösteriliyor.

Dışarıdan hazır görünse de içinde hiç yaşanmadı

Dışarıdan hazır görünse de içinde hiç yaşanmadı

Mallya, malikane henüz inşa edilirken 2016’da Hindistan’dan ayrılarak İngiltere’ye gitti. Kingfisher Airlines’ın çöküşüyle bağlantılı borç ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle Hindistan’ın iade talebiyle karşı karşıya kaldı.

Gökdelen ve malikanenin ana yapısı tamamlanmış görünse de iç mekânlardaki bitirme çalışmalarının son durumu kesin olarak bilinmiyor. İnşaat şirketi 2024’te yapıyı sözleşmeye uygun biçimde teslim edeceğini söylerken sonraki haberler iç kısmın yarım kalmış olabileceğini aktardı.

Kesin olan nokta, yaklaşık 20 milyon dolar değer biçilen yapıda Mallya’nın hiç yaşamamış olması. Bengaluru siluetinin en dikkat çekici yapılarından biri haline gelen malikane, yıllardır boş ve hukuki sürecin gölgesinde duruyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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