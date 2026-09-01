Gökdelenin Tepesine 3 Bin 700 Metrekarelik Beyaz Saray Yaptırdı

Mallya, malikane henüz inşa edilirken 2016’da Hindistan’dan ayrılarak İngiltere’ye gitti. Kingfisher Airlines’ın çöküşüyle bağlantılı borç ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle Hindistan’ın iade talebiyle karşı karşıya kaldı.

Gökdelen ve malikanenin ana yapısı tamamlanmış görünse de iç mekânlardaki bitirme çalışmalarının son durumu kesin olarak bilinmiyor. İnşaat şirketi 2024’te yapıyı sözleşmeye uygun biçimde teslim edeceğini söylerken sonraki haberler iç kısmın yarım kalmış olabileceğini aktardı.

Kesin olan nokta, yaklaşık 20 milyon dolar değer biçilen yapıda Mallya’nın hiç yaşamamış olması. Bengaluru siluetinin en dikkat çekici yapılarından biri haline gelen malikane, yıllardır boş ve hukuki sürecin gölgesinde duruyor.