Doğum Günü Pastalarındaki Şaka Mumlarını Ülkede Yasakladılar

Kanada’da yeniden yanan mumların satılması, reklamının yapılması ve ülkeye ithal edilmesi 1977 yılından beri yasak. Yasak yalnızca mağazaları kapsamıyor. Yurt dışından internet üzerinden sipariş edilen şaka mumları da aynı güvenlik kurallarına tabi tutuluyor.

Ürünler zaman zaman çevrim içi alışveriş platformlarında yeniden satışa sunulabiliyor. Sağlık yetkilileri tarafından tespit edilen ilanlar kaldırılırken ürünü satın alan tüketicilere kullanmayı hemen bırakmaları yönünde uyarı yapılıyor. Yasaklı veya geri çağrılmış mumların başka bir kişiye verilmesine ya da yeniden satılmasına da izin verilmiyor.

Tüketicilerden ellerindeki ürünleri belediyelerin tehlikeli atık kurallarına uygun biçimde bertaraf etmeleri isteniyor. Mumun yalnızca yeniden üfleyerek söndürülmüş olması güvenli kabul edilmiyor. Karar, küçük bir şaka ürünü gibi görünmesine rağmen yangına yol açabilecek özelliğin tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.