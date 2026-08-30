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Doğum Günü Pastalarındaki Şaka Mumlarını Ülkede Yasakladılar

Doğum Günü Pastalarındaki Şaka Mumlarını Ülkede Yasakladılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 13:40
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Doğum günü pastalarında şaka amacıyla kullanılan ve üflendikten sonra yeniden yanan mumlar Kanada’nın yasaklı ürünleri arasında bulunuyor. Yasak kararının arkasında, söndüğü sanılan mumların çöpte yeniden alev alma ihtimali var.

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Sönmüş gibi görünse de yeniden alev alabiliyor

Sönmüş gibi görünse de yeniden alev alabiliyor

Şaka mumları, doğum günü pastasındaki kişi alevi üfledikten kısa süre sonra yeniden yanacak şekilde üretiliyor. Eğlence amacı taşıyan özellik, mumun tamamen söndüğünün anlaşılmasını zorlaştırıyor. Kullanıcı birkaç kez üflese bile fitilde kalan sıcaklık yeniden alev oluşmasına yol açabiliyor.

Asıl tehlike mum pastanın üzerindeyken değil, kullanımdan sonra ortaya çıkıyor. Söndüğünü düşünen kişi mumu kâğıt tabak, peçete, ambalaj veya başka yanıcı maddelerin bulunduğu çöpe atabiliyor. Mum yeniden alev aldığında çevresindeki atıkları tutuşturabiliyor.

Kanada’daki resmî güvenlik düzenlemesinde bir mumun söndürüldükten sonra kendiliğinden yeniden alev almaması gerektiği açıkça belirtiliyor. Yeniden yanan şaka mumları gereksiz yangın riski oluşturdukları gerekçesiyle sıradan doğum günü mumlarından farklı değerlendiriliyor.

Satışı ve ülkeye getirilmesi de yasak

Satışı ve ülkeye getirilmesi de yasak

Kanada’da yeniden yanan mumların satılması, reklamının yapılması ve ülkeye ithal edilmesi 1977 yılından beri yasak. Yasak yalnızca mağazaları kapsamıyor. Yurt dışından internet üzerinden sipariş edilen şaka mumları da aynı güvenlik kurallarına tabi tutuluyor.

Ürünler zaman zaman çevrim içi alışveriş platformlarında yeniden satışa sunulabiliyor. Sağlık yetkilileri tarafından tespit edilen ilanlar kaldırılırken ürünü satın alan tüketicilere kullanmayı hemen bırakmaları yönünde uyarı yapılıyor. Yasaklı veya geri çağrılmış mumların başka bir kişiye verilmesine ya da yeniden satılmasına da izin verilmiyor.

Tüketicilerden ellerindeki ürünleri belediyelerin tehlikeli atık kurallarına uygun biçimde bertaraf etmeleri isteniyor. Mumun yalnızca yeniden üfleyerek söndürülmüş olması güvenli kabul edilmiyor. Karar, küçük bir şaka ürünü gibi görünmesine rağmen yangına yol açabilecek özelliğin tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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