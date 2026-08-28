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Köyü Yılda İki Kez Dev Bir Çeşmeye Dönüştürüyorlar!

Köyü Yılda İki Kez Dev Bir Çeşmeye Dönüştürüyorlar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 16:40
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Japonya’nın tarihi Miyama köyü, yılda iki kez birkaç dakikalığına dev bir su gösterisinin içinde kalıyor. Ancak gökyüzüne yükselen su kemerleri turistik bir eğlence değil, kolayca tutuşabilen saz çatılı evleri koruyan yangın sisteminin toplu denemesi.

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Köydeki 39 saz çatılı ev aynı anda korunuyor

Köydeki 39 saz çatılı ev aynı anda korunuyor

Kyoto eyaletine bağlı Miyama’daki Kayabuki no Sato yerleşiminde 39 geleneksel saz çatılı ev bulunuyor. Pampa otu ve pirinç sapı gibi doğal malzemelerden hazırlanan çatılar, köye kendine özgü görünümünü kazandırırken yangın karşısında ciddi bir risk oluşturuyor.

Ulusal ölçekte önemli koruma bölgesi ilan edilen yerleşimin çevresine bu nedenle çok sayıda yangın söndürme düzeneği kuruldu. Sistemin çalışır durumda bulunduğundan emin olmak için bütün su püskürtme noktaları ilkbahar ve sonbaharda eş zamanlı olarak test ediliyor.

Tatbikat, yerel halk ile Nantan kent yönetiminin tarihî kırsal dokuyu gelecek kuşaklara aktarma çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor. Sistem yalnızca evleri değil, dar aralıklarla sıralanan yapıların tamamını etkileyebilecek büyük bir yangına karşı köyün bütününü korumayı amaçlıyor.

Beş dakikalık denemede köy su kemerleriyle kaplanıyor

Beş dakikalık denemede köy su kemerleriyle kaplanıyor

Belirlenen saatte yerleşimin farklı noktalarındaki bütün fıskiyeler aynı anda açılıyor. Suyun havada oluşturduğu kemerler çatılara ve yapıların çevresine yayılırken köy, yaklaşık beş dakika boyunca dev bir açık hava çeşmesine benziyor.

Görüntüler her yıl çok sayıda ziyaretçiyi çekse de uygulamanın temel amacı ekipmanların basıncını ve çalışma durumunu kontrol etmek. Kalabalığın incelemeyi ve acil durum araçlarını engellememesi için ziyaretçiler tatbikat sırasında köy merkezinin dışında tutuluyor; araç girişlerinde önceden rezervasyon istenebiliyor.

Miyama Turizm Birliği tarafından açıklanan 2026 programında ilk deneme 20 Mayıs’ta gerçekleştirildi. Sonbahar tatbikatının ise 1 Aralık günü saat 11.30’da başlayarak beş dakika sürmesi planlanıyor. Yılda iki kez oluşan etkileyici manzara, aynı zamanda son derece kırılgan bir mimari mirasın nasıl korunduğunu gösteriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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