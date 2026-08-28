Köyü Yılda İki Kez Dev Bir Çeşmeye Dönüştürüyorlar!
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Köydeki 39 saz çatılı ev aynı anda korunuyor
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Beş dakikalık denemede köy su kemerleriyle kaplanıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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