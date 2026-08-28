Köyü Yılda İki Kez Dev Bir Çeşmeye Dönüştürüyorlar!

Kyoto eyaletine bağlı Miyama’daki Kayabuki no Sato yerleşiminde 39 geleneksel saz çatılı ev bulunuyor. Pampa otu ve pirinç sapı gibi doğal malzemelerden hazırlanan çatılar, köye kendine özgü görünümünü kazandırırken yangın karşısında ciddi bir risk oluşturuyor.

Ulusal ölçekte önemli koruma bölgesi ilan edilen yerleşimin çevresine bu nedenle çok sayıda yangın söndürme düzeneği kuruldu. Sistemin çalışır durumda bulunduğundan emin olmak için bütün su püskürtme noktaları ilkbahar ve sonbaharda eş zamanlı olarak test ediliyor.

Tatbikat, yerel halk ile Nantan kent yönetiminin tarihî kırsal dokuyu gelecek kuşaklara aktarma çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor. Sistem yalnızca evleri değil, dar aralıklarla sıralanan yapıların tamamını etkileyebilecek büyük bir yangına karşı köyün bütününü korumayı amaçlıyor.