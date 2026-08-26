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Temizlik Görevlisi Adam 14 Yıl Boyunca Gizlice Altın Taht İnşa Etti! Ev Sahibi İnanamadı

Temizlik Görevlisi Adam 14 Yıl Boyunca Gizlice Altın Taht İnşa Etti! Ev Sahibi İnanamadı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 13:53
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ABD’de temizlik görevlisi olarak çalışan James Hampton, işten çıktıktan sonra kiraladığı garaja giderek yaklaşık 14 yıl boyunca dev bir taht inşa etti. Atılmış mobilyalar, kavanozlar ve ampullerden oluşan eser, Hampton’ın ölümünden sonra bulundu.

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Atılan eşyaları altın ve gümüş folyoyla kapladı

Atılan eşyaları altın ve gümüş folyoyla kapladı

1909 yılında Güney Carolina’da doğan James Hampton, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Washington’daki Genel Hizmetler İdaresinde temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. Sanat eğitimi bulunmayan Hampton, 1950’de kiraladığı garajda “Üçüncü Cennet Milletleri Milenyum Genel Meclisi Tahtı” adını verdiği eserini oluşturmaya koyuldu.

Hampton; eski mobilyaları, yanmış ampulleri, konserve kutularını, reçel kavanozlarını, kartonları ve büro malzemelerini bir araya getirdi. Parçaları altın ve gümüş renkli folyolarla kaplayarak tahtlar, sunaklar, kürsüler, taçlar ve kanatlı yapılardan oluşan yaklaşık 180 parçalık bir düzenleme hazırladı.

Dev eser ölümünden sonra ortaya çıktı

Dev eser ölümünden sonra ortaya çıktı

Hampton, büyük ölçüde gizli tuttuğu çalışmasını işten sonra geceleri sürdürdü. Dinsel görümlerinden esinlendiğini söyleyen Hampton, tahtı İsa’nın ikinci gelişine hazırlanan kutsal bir alan olarak tasarladı ancak eserini tamamlayamadan 1964 yılında hayatını kaybetti.

Garajın sahibi Myer Wertlieb, ödenmeyen kirayı almak için kapıyı açtığında içerideki dev düzenlemeyle karşılaştı. Eseri sahiplenecek birini bulmaya çalışan Wertlieb, sonunda dönemin Ulusal Güzel Sanatlar Koleksiyonunda görev yapan Harry Lowe’a ulaştı.

Müze, Hampton’ın biriken kirasını ödeyerek eserin tamamını satın aldı. İlk kez 1971’de sergilenen taht, günümüzde Smithsonian Amerikan Sanat Müzesinin en dikkat çekici eserlerinden biri olarak korunuyor. Hampton’ın oluşturduğu gizemli yazı sistemine sahip defter ise hala çözülebilmiş değil.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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