Temizlik Görevlisi Adam 14 Yıl Boyunca Gizlice Altın Taht İnşa Etti! Ev Sahibi İnanamadı
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ABD’de temizlik görevlisi olarak çalışan James Hampton, işten çıktıktan sonra kiraladığı garaja giderek yaklaşık 14 yıl boyunca dev bir taht inşa etti. Atılmış mobilyalar, kavanozlar ve ampullerden oluşan eser, Hampton’ın ölümünden sonra bulundu.
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Atılan eşyaları altın ve gümüş folyoyla kapladı
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Dev eser ölümünden sonra ortaya çıktı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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