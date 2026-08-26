Temizlik Görevlisi Adam 14 Yıl Boyunca Gizlice Altın Taht İnşa Etti! Ev Sahibi İnanamadı

Hampton, büyük ölçüde gizli tuttuğu çalışmasını işten sonra geceleri sürdürdü. Dinsel görümlerinden esinlendiğini söyleyen Hampton, tahtı İsa’nın ikinci gelişine hazırlanan kutsal bir alan olarak tasarladı ancak eserini tamamlayamadan 1964 yılında hayatını kaybetti.

Garajın sahibi Myer Wertlieb, ödenmeyen kirayı almak için kapıyı açtığında içerideki dev düzenlemeyle karşılaştı. Eseri sahiplenecek birini bulmaya çalışan Wertlieb, sonunda dönemin Ulusal Güzel Sanatlar Koleksiyonunda görev yapan Harry Lowe’a ulaştı.

Müze, Hampton’ın biriken kirasını ödeyerek eserin tamamını satın aldı. İlk kez 1971’de sergilenen taht, günümüzde Smithsonian Amerikan Sanat Müzesinin en dikkat çekici eserlerinden biri olarak korunuyor. Hampton’ın oluşturduğu gizemli yazı sistemine sahip defter ise hala çözülebilmiş değil.