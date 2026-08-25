Yazın Elektrik Faturasını Düşüren Klima Ayarı Belli Oldu!

Klimaların büyük bölümü, seçilen sıcaklığa göre daha hızlı veya daha soğuk hava üflemiyor. Kumandada 18 dereceyi seçmek, cihazın 24 derece ayarına kıyasla odayı daha hızlı serinletmesini sağlamıyor. Düşük ayar yalnızca klimanın hedef sıcaklığa ulaşmak için daha uzun süre çalışmasına yol açıyor.

Yabancı kaynaklarda paylaşılan tahminler, klima sıcaklığındaki her 1 derecelik artışın soğutma için harcanan enerjiyi yaklaşık yüzde 3 ila 6 azaltabileceğini gösteriyor. Gerçek tasarruf miktarı; dışarıdaki sıcaklığa, evin yalıtımına, klimanın verimlilik sınıfına ve kullanım süresine göre değişiyor.