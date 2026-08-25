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Yazın Elektrik Faturasını Düşüren Klima Ayarı Belli Oldu!

Yazın Elektrik Faturasını Düşüren Klima Ayarı Belli Oldu!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 17:09
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Sıcak havalarda klimayı 18 dereceye getirmenin odayı daha çabuk serinleteceği düşünülüyor. Ancak yabancı enerji uzmanlarına göre bu ayar soğutma hızını artırmıyor, yalnızca kompresörün daha uzun süre çalışmasına neden oluyor. Sıcaklığı birkaç derece yükseltmek ise konfordan tamamen vazgeçmeden elektrik tüketimini azaltabiliyor.

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En düşük derece odayı daha hızlı soğutmuyor

En düşük derece odayı daha hızlı soğutmuyor

Klimaların büyük bölümü, seçilen sıcaklığa göre daha hızlı veya daha soğuk hava üflemiyor. Kumandada 18 dereceyi seçmek, cihazın 24 derece ayarına kıyasla odayı daha hızlı serinletmesini sağlamıyor. Düşük ayar yalnızca klimanın hedef sıcaklığa ulaşmak için daha uzun süre çalışmasına yol açıyor.

Yabancı kaynaklarda paylaşılan tahminler, klima sıcaklığındaki her 1 derecelik artışın soğutma için harcanan enerjiyi yaklaşık yüzde 3 ila 6 azaltabileceğini gösteriyor. Gerçek tasarruf miktarı; dışarıdaki sıcaklığa, evin yalıtımına, klimanın verimlilik sınıfına ve kullanım süresine göre değişiyor.

Klima faturası nasıl düşürülür?

Klima faturası nasıl düşürülür?

  • Klimayı 24 dereceden başlayarak ayarlayın: Ortam yeterince serinse sıcaklığı kademeli olarak 25 veya 26 dereceye yükseltin. Cihazı doğrudan 18 dereceye getirmekten kaçının.

  • Soğutma modunu ve otomatik fan ayarını kullanın: Klimayı “Cool” moduna alın ve fan hızını “Auto” seçeneğinde bırakın. Fanın sürekli çalışması gereksiz elektrik tüketimine neden olabilir.

  • Kapı ve pencereleri kapalı tutun: Dışarıdaki sıcak havanın içeri girmesi, klimanın hedef sıcaklığa ulaşmak için daha uzun süre çalışmasına yol açar.

  • Güneş alan pencereleri perdeyle kapatın: Özellikle öğle saatlerinde perde, panjur veya güneşlik kullanmak odanın ısınmasını yavaşlatır.

  • Filtreyi düzenli olarak kontrol edin: Kirli filtre hava akışını azaltarak klimanın daha fazla çalışmasına neden olabilir. Filtrenin kullanım kılavuzunda belirtilen aralıklarla temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekir.

  • Uzun süre evde olmayacaksanız dereceyi yükseltin: Birkaç saatlik ayrılıklarda sıcaklığı 3-4 derece artırmak, boş evi sürekli düşük sıcaklıkta tutmaktan daha az enerji harcanmasını sağlayabilir.

Her ev için tek bir doğru derece bulunmuyor

Her ev için tek bir doğru derece bulunmuyor

Uzmanların önerdiği 24-26 derece aralığı herkes için değişmez bir kural değil. Nem oranı, evde yaşayanların yaşı ve sağlık durumu, odanın büyüklüğü, güneş alma süresi ve binanın yalıtımı hissedilen sıcaklığı etkiliyor. Bu nedenle en uygun ayar, ortamı konforlu tutan mümkün olan en yüksek sıcaklık olarak tanımlanıyor.

Tasarruf için yalnızca kumandadaki dereceye güvenmek de yeterli değil. Bakımsız veya kapasitesi odaya uygun olmayan bir klima, doğru sıcaklık seçilse bile fazla elektrik tüketebiliyor. Düzenli bakım, temiz filtre, kapalı pencereler ve güneş ışığının engellenmesi sıcaklık ayarıyla birlikte uygulandığında daha etkili sonuç veriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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