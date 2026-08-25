Yazın Elektrik Faturasını Düşüren Klima Ayarı Belli Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sıcak havalarda klimayı 18 dereceye getirmenin odayı daha çabuk serinleteceği düşünülüyor. Ancak yabancı enerji uzmanlarına göre bu ayar soğutma hızını artırmıyor, yalnızca kompresörün daha uzun süre çalışmasına neden oluyor. Sıcaklığı birkaç derece yükseltmek ise konfordan tamamen vazgeçmeden elektrik tüketimini azaltabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En düşük derece odayı daha hızlı soğutmuyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Klima faturası nasıl düşürülür?
Her ev için tek bir doğru derece bulunmuyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın