Dışarıdan Sıradan Bir Ev Gibi Görünüyor: İçinde 27 Farklı Dünya Bulunuyor

Evin 27 odasının her biri farklı bir dönemi, hikayeyi veya hayal dünyasını temsil ediyor. Aynalı salonlar, renkli labirentler, bilim kurgu sahneleri, gizli geçitler ve gerçeküstü sanat eserleri, ziyaretçilerin bir odadan diğerine geçerken tamamen farklı ortamlarla karşılaşmasını sağlıyor.

Odalar yalnızca bakılarak gezilen sergi alanları olarak kullanılmıyor. Ziyaretçiler hikayenin parçası haline gelirken büyücüler, akrobatlar ve performans sanatçıları da deneyime eşlik ediyor. Bazı alanlarda bulmacaların çözülmesi, soruların yanıtlanması veya sanatçılarla doğrudan etkileşime girilmesi gerekiyor.

Müzede herkesin izlediği tek ve değişmeyen bir rota da bulunmuyor. Seçilen deneyime göre ziyaretçilerin karşılaştığı odalar, sanatçılar ve anlatılar farklılaşabiliyor.