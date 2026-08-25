Dışarıdan Sıradan Bir Ev Gibi Görünüyor: İçinde 27 Farklı Dünya Bulunuyor
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San Francisco’nun sakin bir mahallesinde bulunan yapı, ilk bakışta çevresindeki evlerden farklı görünmüyor. Ancak kapıdan içeri giren ziyaretçiler; gizli geçitler, aynalar, sanat eserleri ve canlı performanslarla oluşturulmuş 27 farklı dünyayla karşılaşıyor.
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Dışarıdan sıradan bir mahalle evi gibi görünüyor
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Her kapının ardında başka bir dünya bulunuyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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