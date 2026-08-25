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Dışarıdan Sıradan Bir Ev Gibi Görünüyor: İçinde 27 Farklı Dünya Bulunuyor

Dışarıdan Sıradan Bir Ev Gibi Görünüyor: İçinde 27 Farklı Dünya Bulunuyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 12:27
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San Francisco’nun sakin bir mahallesinde bulunan yapı, ilk bakışta çevresindeki evlerden farklı görünmüyor. Ancak kapıdan içeri giren ziyaretçiler; gizli geçitler, aynalar, sanat eserleri ve canlı performanslarla oluşturulmuş 27 farklı dünyayla karşılaşıyor.

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Dışarıdan sıradan bir mahalle evi gibi görünüyor

Dışarıdan sıradan bir mahalle evi gibi görünüyor

Gregangelo Müzesi, San Francisco’nun Balboa Terrace semtinde, diğer konutların arasında yer alıyor. 1920’lerde İspanyol ve Akdeniz mimarisinden esinlenerek inşa edilen yapının dış cephesi, içerisinde bulunan sıra dışı dünyalara dair fazla ipucu vermiyor.

San Francisco doğumlu sanatçı Gregangelo Herrera tarafından dönüştürülen ev, geleneksel müzelerden tamamen farklı bir anlayışla tasarlandı. Eserlerin duvarlarda sergilendiği sabit bir alan yerine binanın tamamı; ışık, ses, heykel, tiyatro ve sirk sanatlarının birleştiği büyük bir deneyime dönüştürüldü.

Her kapının ardında başka bir dünya bulunuyor

Her kapının ardında başka bir dünya bulunuyor

Evin 27 odasının her biri farklı bir dönemi, hikayeyi veya hayal dünyasını temsil ediyor. Aynalı salonlar, renkli labirentler, bilim kurgu sahneleri, gizli geçitler ve gerçeküstü sanat eserleri, ziyaretçilerin bir odadan diğerine geçerken tamamen farklı ortamlarla karşılaşmasını sağlıyor.

Odalar yalnızca bakılarak gezilen sergi alanları olarak kullanılmıyor. Ziyaretçiler hikayenin parçası haline gelirken büyücüler, akrobatlar ve performans sanatçıları da deneyime eşlik ediyor. Bazı alanlarda bulmacaların çözülmesi, soruların yanıtlanması veya sanatçılarla doğrudan etkileşime girilmesi gerekiyor.

Müzede herkesin izlediği tek ve değişmeyen bir rota da bulunmuyor. Seçilen deneyime göre ziyaretçilerin karşılaştığı odalar, sanatçılar ve anlatılar farklılaşabiliyor.

Bir kutu boyayla başlayan dönüşüm 40 yıldır sürüyor

Bir kutu boyayla başlayan dönüşüm 40 yıldır sürüyor

Herrera’nın anlatımına göre projenin temelleri 1980’li yıllarda, bakımsız durumdaki evin bodrumunda bulduğu eski bir kutu boyayla atıldı. İlk başta yalnızca yaşadığı alanı değiştirmek isteyen sanatçının yaptığı küçük dokunuşlar, zamanla bütün binayı kaplayan dev bir sanat çalışmasına dönüştü.

Ev yaklaşık 40 yıldır sanatçılar, tasarımcılar ve zanaatkârlar tarafından değiştirilmeye devam ediyor. Bazı odalar tamamen yenilenirken bazılarına yeni heykeller, geçitler ve performans alanları ekleniyor. Bu nedenle Gregangelo Müzesi, tamamlanmış bir yapıdan çok sürekli dönüşen canlı bir sanat eseri olarak tanımlanıyor.

Yapı, San Francisco’nun tarihî simgeleri arasına alındı ve kentin köklü işletmelerini koruyan programa dahil edildi. Konut bölgesinde bulunması ve turların küçük gruplarla düzenlenmesi nedeniyle müzeye habersiz giriş yapılamıyor; ziyaretçilerin önceden rezervasyon yaptırması gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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