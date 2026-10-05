İrlanda-İsrail Maçlarında Yaşananlar Dikkatleri Bir Kez Daha Filistin'e Çevirdi
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İrlanda ile İsrail, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rövanş maçında Sırbistan'da boş tribünler önünde 1-1 berabere kaldı. Maçın odağında yine skor yoktu, çünkü tünele uzanan bir arbede, maça çıkmayı reddeden bir kaleci ve oynamaya mahkûm bir federasyon geçen haftanın tartışmasını belirledi. Oksijen'den Ahmet Taha Okur, milli ara boyunca yaşananları ve İrlanda'nın tavrının arka planını yazdı.
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Rövanş, Sırbistan'ın küçük kasabası Bačka Topola'da oynandı.
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Bazunu, İsrail maçlarında forma giymek istemediğini bildirdi.
İsrail, iç saha maçlarını Debrecen'de oynuyor.
İrlanda halkının üçte ikisi maçların oynanmasına karşı.
İrlanda, Filistin'i Mayıs 2024'te resmen tanıdı.
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Hallgrímsson, iki takımın bir daha eşleştirilmemesi gerektiğini ima etti.
İrlanda ve İsrail basını aynı maça farklı baktı.
Devre arasında tünelde çıkan arbede sahayı karıştırdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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