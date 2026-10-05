İrlanda-İsrail Maçlarında Yaşananlar Dikkatleri Bir Kez Daha Filistin'e Çevirdi

Geride kalan haftanın basına yansıması, İrlanda ile İsrail'in aynı doksan dakikaya ne kadar farklı pencerelerden baktığını gösterdi. İrlanda basını meseleyi İsrail'den çok kendi federasyonu ve oyuncuları üzerinden bir iç hesaplaşma olarak tartıştı. Irish Times ilk maçın ardından federasyona yapılan baskının rövanş öncesinde de dinmeyeceğini yazarken Irish Examiner, Bazunu'nun boykotu sonrası soyunma odasında çatlak olup olmadığının peşine düştü, Hallgrímsson ise 'Herkes Gavin'in arkasında' diyerek bu iddiaları kestirip attı. En sessiz ama en güçlü mesaj devlet yayıncısı RTÉ'den geldi, kanal ilk maçı hiçbir stüdyo yorumu ve analiz yapmadan yayınladı. İsrail cephesinde ise içe dönük bir tartışmadan çok öfkeli bir milliyetçilik hâkimdi. İsrail Futbol Federasyonu ilk maç öncesinde sporla siyasetin ayrılması gerektiğini savunup futbolun kazandığını açıklasa da maçın ardından tablo değişti ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar İrlanda'yı tarihin yanlış tarafında durmakla suçladı. İsrail kaptanı Manor Solomon maç sonunda şu ifadeleri kullandı:

'Belli ki bizden nefret ediyorlar, biz de onları sevmiyoruz. Bizim ülkemiz onlarınkinden on kat daha iyi.'

Federasyon sonucu her İsrailli ve Yahudi için bir aşağılanma diye nitelerken, teknik direktör Ran Ben-Shimon'un görevi de açıkça tartışmaya açıldı.