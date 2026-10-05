Eşref Tek Dizisinin Set Tarihinden Kapanma Kararı Alan TV Kanalına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Haftanın ilk gününde TV dünyasında gündem bir an bile durulmadı. Eşref Rüya hayranlarını sevindiren set haberi gelirken yeniden açılan bir kanal için kapanma kararı açıklandı, Müge Anlı'daki Hamid dosyasında da yıllardır saklanan isim ilk kez dile geldi. Reyting tablosundan MasterChef'teki vedaya kadar, işte 5 Ekim Pazartesi TV dünyasında yaşanan tüm gelişmeler.
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Reytinglerin zirvesindeki dizi için bekleyiş bir hafta daha uzadı.
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Final gecesinde Çirkin için beklenen toparlanma gelmedi.
Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in dosyasında yıllardır saklanan isim ilk kez dile geldi.
Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i hakkında ortaya atılan ayrılık iddiası hayranları alarma geçirdi.
Kızılcık Şerbeti'nin eski Çimen'i yeni dizisinde bambaşka bir halde karşımızda.
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Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL'lik padişah sorusu yarışmacıya pahalıya patladı.
İki buçuk yıl karanlıkta kalan kanal, döndükten 6,5 ay sonra yine vedaya hazırlanıyor.
MasterChef'te son ikiye kalan yarışmacılardan biri mutfağa veda etti.
Eşref Rüya'nın devamı Eşref Tek için set tarihi ve ilk sürpriz isim ortaya çıktı.
Erken finale sitem eden Kadir'in yorumcusundan bu kez hüzünlü bir veda geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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