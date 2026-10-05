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Eşref Tek Dizisinin Set Tarihinden Kapanma Kararı Alan TV Kanalına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Eşref Tek Dizisinin Set Tarihinden Kapanma Kararı Alan TV Kanalına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Müge Anlı MasterChef Türkiye Eşref Rüya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2026 - 19:01
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Haftanın ilk gününde TV dünyasında gündem bir an bile durulmadı. Eşref Rüya hayranlarını sevindiren set haberi gelirken yeniden açılan bir kanal için kapanma kararı açıklandı, Müge Anlı'daki Hamid dosyasında da yıllardır saklanan isim ilk kez dile geldi. Reyting tablosundan MasterChef'teki vedaya kadar, işte 5 Ekim Pazartesi TV dünyasında yaşanan tüm gelişmeler.

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Reytinglerin zirvesindeki dizi için bekleyiş bir hafta daha uzadı.

Reytinglerin zirvesindeki dizi için bekleyiş bir hafta daha uzadı.

İtalya-Türkiye milli maçı yüzünden ATV'nin yayın akışı yine değişti, Altı Üstü İstanbul üst üste ikinci pazartesiyi de kaçırıyor. Hayranları saat 20.00'deki kısa özel yayın teselli edecek; mezara gömülen Emir ile Uzay'ın akıbetini gösterecek 16. bölüm ise 12 Ekim'de bekleniyor.

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Final gecesinde Çirkin için beklenen toparlanma gelmedi.

Final gecesinde Çirkin için beklenen toparlanma gelmedi.

4 Ekim Pazar reyting sonuçlarında Daha 17 üç kategoride de zirveyi bırakmazken NOW'un yeni dizisi Ömür Usta, ikinci bölümünde Teşkilat'ı geride bırakıp ikinciliğe yükseldi. Erken final kararıyla veda eden Çirkin ise Total'de 2,38 ile ancak 10. sırada kalabildi, üstüne MasterChef'in bile gerisine düştü.

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Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in dosyasında yıllardır saklanan isim ilk kez dile geldi.

Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in dosyasında yıllardır saklanan isim ilk kez dile geldi.

Talasemi tedavisi için biyolojik babasını bulması gereken 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın annesi ve dayısı, Torbalı'da başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ardından Müge Anlı canlı yayında annenin İzmir dışında yaşayan bir adamın adını verdiğini açıkladı; çevresinde 'sakallı Hamid' diye bilinen bu kişiyi bulma çalışmaları sürüyor.

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Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i hakkında ortaya atılan ayrılık iddiası hayranları alarma geçirdi.

Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i hakkında ortaya atılan ayrılık iddiası hayranları alarma geçirdi.

X'te yayılan bir paylaşım, Murat Yıldırım'la arasındaki yaş farkı yüzünden eleştirilen Cemre Baysel'in diziden ayrılmaya karar verdiğini öne sürdü. Televizyon yorumcusu Deniz Tural iddiayı kısa sürede yalanladı, kulisten gelen bilgiler de aynı yönde; yine de ne oyuncudan ne de yapım şirketi NGM'den resmi bir açıklama geldi.

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Kızılcık Şerbeti'nin eski Çimen'i yeni dizisinde bambaşka bir halde karşımızda.

Kızılcık Şerbeti'nin eski Çimen'i yeni dizisinde bambaşka bir halde karşımızda.

Dört sezon boyunca Çimen'i oynayan Selin Türkmen, Exxen'deki Karma'nın ikinci sezonunda direk dansçısı Cansu'ya hayat veriyor. Rolü için haftalarca ders alan genç oyuncunun tanıtımdaki birkaç saniyelik dans sahnesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL'lik padişah sorusu yarışmacıya pahalıya patladı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL'lik padişah sorusu yarışmacıya pahalıya patladı.

Oktay Kaynarca'nın karşısındaki Alisa Erişen, 'Hangi Osmanlı padişahı Avrupa'da değil Asya'da vefat etmiştir?' sorusunda çift cevap jokerine sarıldı ama iki tercihi de boşa gitti. Doğru yanıt Gebze'de hayatını kaybeden Fatih Sultan Mehmed çıkınca Erişen, yarışmaya 50 bin TL ile veda etti.

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İki buçuk yıl karanlıkta kalan kanal, döndükten 6,5 ay sonra yine vedaya hazırlanıyor.

İki buçuk yıl karanlıkta kalan kanal, döndükten 6,5 ay sonra yine vedaya hazırlanıyor.

Türksat borcu yüzünden 2023'te kararan, 11 Mart 2026'da yeniden yayına başlayan Cem TV için kapanma kararı geldi. Yayın koordinatörü Erol Işık, büyük harflerle yazdığı 'Haydi şimdi kına yakın!' paylaşımında Alevi toplumundan bekledikleri desteği göremediklerini, üstüne bir de çelme takanlarla uğraştıklarını anlattı.

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MasterChef'te son ikiye kalan yarışmacılardan biri mutfağa veda etti.

MasterChef'te son ikiye kalan yarışmacılardan biri mutfağa veda etti.

Pancarın başrolde olduğu ilk turun ardından eleme potasında Batuhan ile Buse yüz yüze geldi. Şeflerin tabaktaki aceleciliği eleştirdiği gecede Buse son anda kurtuldu, 4 Ekim'de MasterChef'e veda eden isim Batuhan oldu.

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Eşref Rüya'nın devamı Eşref Tek için set tarihi ve ilk sürpriz isim ortaya çıktı.

Eşref Rüya'nın devamı Eşref Tek için set tarihi ve ilk sürpriz isim ortaya çıktı.

Prime Video için hazırlanan ve Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref'in gençlik yıllarını anlatacak dizinin 1 Kasım'da sete çıkacağı öne sürüldü. 8 bölümlük yapımda Eşref Rüya'nın sevilen Kadir'i Görkem Sevindik de aynı karakterle yer alacak; yayın tarihi için ise TİMS&B'den henüz bir açıklama yok.

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Erken finale sitem eden Kadir'in yorumcusundan bu kez hüzünlü bir veda geldi.

Erken finale sitem eden Kadir'in yorumcusundan bu kez hüzünlü bir veda geldi.

Star TV'nin Çirkin'i 11. bölümle ekran macerasını noktalarken başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul, final gecesinin ardından Instagram'da ekibine ve seyirciye tek tek teşekkür etti. Final kararının ilk günlerinde 'Vedalaşma şansımız olmadı' diyen oyuncu, notunu 'Elveda Çirkin' diyerek bitirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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