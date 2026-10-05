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Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'e Veda Etmişti: Selin Türkmen'in Yeni Dizisindeki Direk Dansı Sahnesi Gündem Oldu!

Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'e Veda Etmişti: Selin Türkmen'in Yeni Dizisindeki Direk Dansı Sahnesi Gündem Oldu!

Kızılcık Şerbeti Exxen
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2026 - 09:41 Son Güncelleme: 05.10.2026 - 09:42
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Kızılcık Şerbeti izleyicisinin dört sezon boyunca Çimen olarak tanıdığı Selin Türkmen, yeni dizisinde bambaşka bir hâlde. Exxen'in Karma dizisinden paylaşılan birkaç saniyelik tanıtım, genç oyuncunun direk dansı performansını ilk kez gözler önüne serdi. Çimen'in ağırbaşlı haline alışkın olanlar için ilk bakışta tanımak bile zor.

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Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Kıvılcım'ın küçük kızı Çimen'i canlandırmıştı.

Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Kıvılcım'ın küçük kızı Çimen'i canlandırmıştı.

Kamera karşısına ilk kez Sen Çal Kapımı'yla geçen Selin Türkmen'in asıl çıkışı, Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'yle geldi. Doğa'nın kız kardeşi Çimen'i oynayan genç oyuncu, karakterin tesettüre girdiği hikâyeyle dizinin en çok tartışılan isimlerinden biri oldu. Kadronun neredeyse baştan kurulduğu 5. sezon öncesinde o da Feyza Civelek ve Ceren Karakoç gibi isimlerle birlikte diziye veda etti. Çimen artık Asena Keskinci'nin yüzüyle ekrana geliyor, Selin Türkmen ise yepyeni bir karakterle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Karma'nın yeni sezonunda direk dansçısı Cansu'yu oynayan Selin Türkmen, rolü için haftalarca ders aldı.

Karma'nın yeni sezonunda direk dansçısı Cansu'yu oynayan Selin Türkmen, rolü için haftalarca ders aldı.

Selin Türkmen'in yeni durağı Exxen oldu. Genç oyuncu, Anıl Çelik ile Serkan Dağlı'nın başrolleri paylaştığı Karma'nın 2. sezonunda, Dağlı'nın canlandırdığı Ozan'ın partneri Cansu'ya hayat veriyor. İşin sürpriz kısmı şu: Cansu bir direk dansçısı. Türkmen de rolün hakkını verebilmek için çekimlerden önce haftalarca direk dansı dersi aldı; ağustosta stüdyodan paylaştığı '3. ders' notlu video da o günlerde epey konuşulmuştu. Şimdi o derslerin karşılığı ekrana yansıdı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Karma 2. sezon ne zaman sorusunun kesin cevabı için Exxen'in resmi duyurusu bekleniyor.

Karma 2. sezon ne zaman sorusunun kesin cevabı için Exxen'in resmi duyurusu bekleniyor.

Karma, iki yakın arkadaşın paylaştığı tek bir evde geçen ve her bölümde kapıdan içeri giren sürpriz konuklarla ilerleyen bir komedi. Ömer Baykul'un yönettiği dizinin ikinci sezonu 8 bölümden oluşuyor; konuk listesinde Murat Dalkılıç'tan Gonca Vuslateri'ye pek çok tanıdık isim var.

Eylül sonunda gelen ilk genel tanıtım ve afişin ardından karakter sahneleri de birer birer düşmeye başladı. Yayın tarihi için ise henüz Exxen'den net bir açıklama gelmedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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