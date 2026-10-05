Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'e Veda Etmişti: Selin Türkmen'in Yeni Dizisindeki Direk Dansı Sahnesi Gündem Oldu!

Karma, iki yakın arkadaşın paylaştığı tek bir evde geçen ve her bölümde kapıdan içeri giren sürpriz konuklarla ilerleyen bir komedi. Ömer Baykul'un yönettiği dizinin ikinci sezonu 8 bölümden oluşuyor; konuk listesinde Murat Dalkılıç'tan Gonca Vuslateri'ye pek çok tanıdık isim var.

Eylül sonunda gelen ilk genel tanıtım ve afişin ardından karakter sahneleri de birer birer düşmeye başladı. Yayın tarihi için ise henüz Exxen'den net bir açıklama gelmedi.