Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'e Veda Etmişti: Selin Türkmen'in Yeni Dizisindeki Direk Dansı Sahnesi Gündem Oldu!
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Kızılcık Şerbeti izleyicisinin dört sezon boyunca Çimen olarak tanıdığı Selin Türkmen, yeni dizisinde bambaşka bir hâlde. Exxen'in Karma dizisinden paylaşılan birkaç saniyelik tanıtım, genç oyuncunun direk dansı performansını ilk kez gözler önüne serdi. Çimen'in ağırbaşlı haline alışkın olanlar için ilk bakışta tanımak bile zor.
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Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Kıvılcım'ın küçük kızı Çimen'i canlandırmıştı.
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Karma'nın yeni sezonunda direk dansçısı Cansu'yu oynayan Selin Türkmen, rolü için haftalarca ders aldı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Karma 2. sezon ne zaman sorusunun kesin cevabı için Exxen'in resmi duyurusu bekleniyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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