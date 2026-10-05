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4 Ekim'de MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

4 Ekim'de MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2026 - 07:58
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MasterChef'te temponun yükselmesiyle birlikte finale adım adım gidilirken sekizinci hafta da geride kaldı. Reytinglerde de gösterdiği başarıyla adından söz ettiren MasterChef Türkiye'de bir eleme heyecanı daha yaşandı. 4 Ekim Pazar günü MasterChef Türkiye'de kim elendi, MasterChef'e kim veda etti?

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MasterChef Türkiye'de sekizinci eleme gerçekleşti.

MasterChef Türkiye'de sekizinci eleme gerçekleşti.

MasterChef Türkiye'de sekizinci hafta geride kalırken yarışmacılar bir kez daha elenmemek için ellerinden geleni yaptılar. Haftanın eleme adayları Şiringül, Buse, Batuhan, Şükran, Nurten, Kübra, Tolgahan ve Ayşe olurken eleme oyununda yarışmacılar adeta ter döktü.

4 Ekim'de MasterChef'te elenen isim belli oldu.

4 Ekim'de MasterChef'te elenen isim belli oldu.

İlk etapta pancarı kullanarak yaratıcı tabak hazırlayan yarışmacılardan en iyi yapan isimler eleme potasından kurtuldu. Batuhan ve Buse'nin son ikiye kaldığı gecede Danilo Şef, 'Niye bu kadar acele ettiği gerçekten anlamadım' dedi. Mehmet Şef'in ekmeği tavaya neden dökmediğini sorduğu yarışmacı 'Canım istemedi' cevabını verdi. Elenmekten son anda kurtulan isim Buse oldu. MasterChef'te elenen isim Demirhan, Gül, Simge, Koray, Cansu, Faruk ve Recep'in ardından Batuhan oldu. MasterChef'e Batuhan veda etti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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