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Erken Finale Sitem Etmişti: Çirkin'in Kadir'i Çağlar Ertuğrul'dan Final Sonrası Yürek Burkan Veda Notu!

Erken Finale Sitem Etmişti: Çirkin'in Kadir'i Çağlar Ertuğrul'dan Final Sonrası Yürek Burkan Veda Notu!

Star tv dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2026 - 07:25
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Star TV'nin iddialı başlayıp erken veda eden dizisi Çirkin, dün akşam yayınlanan 11. bölümüyle ekran macerasını noktaladı. Final kararı ilk duyulduğunda sitemini saklamayan Kadir'in yorumcusu Çağlar Ertuğrul, bu kez sözü Instagram hikâyesine bıraktı. Final gecesinin ardından paylaştığı kısa not, dizinin hayranlarını bir kez daha duygulandırdı.

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Çağlar Ertuğrul, Çirkin'de Meryem'in çocukluk aşkı Kadir'i canlandırarak Derya Pınar Ak'la başrolü paylaştı.

Çağlar Ertuğrul, Çirkin'de Meryem'in çocukluk aşkı Kadir'i canlandırarak Derya Pınar Ak'la başrolü paylaştı.

Medcezir, Kurt Seyit ve Şura, Afili Aşk ve Teşkilat gibi projelerle ekranın tanıdık yüzlerinden olan Çağlar Ertuğrul, bu yıl Çirkin'le Star TV seyircisinin karşısına çıktı. 25 Film imzalı dizi 29 Mart'ta yayın hayatına başladı, Derya Pınar Ak'ın hayat verdiği Meryem ile Kadir'in hikâyesi de kısa sürede pazar akşamlarının konuşulanları arasına girdi. Kadroda Nur Sürer, Başak Gümülcinelioğlu ve Baran Bölükbaşı gibi isimler de vardı. Dizi ilk sezonunu 8 bölümle kapattı. Başak Gümülcinelioğlu'nun sözlerine göre Çirkin o dönem reyting yarışını birinci sırada bitirmişti. Yaklaşık 4 aylık aranın ardından dönen ikinci sezonda rüzgar tersine döndü ve dizi sıralamada 7. sıraya kadar geriledi.

Çirkin neden bitti sorusuna verilen yanıt düşen reytingler ve artan yapım maliyetleri oldu.

Çirkin neden bitti sorusuna verilen yanıt düşen reytingler ve artan yapım maliyetleri oldu.

Final haberi ekip için de tam bir sürpriz oldu. Yapım tarafı kararın elde olmayan sebeplerle alındığını duyururken, gazeteci Birsen Altuntaş'a göre düşen reytinglerle birlikte artan maliyetler diziyi 11. bölümde noktaya götürdü. Üstelik final bölümü önceden çekildiği için oyuncular sete bir daha dönemedi.

Çağlar Ertuğrul da veda yemeğinde muhabirlere sitemini saklamadı. 'Sektör işte tabii böyle bazen ufak tefek şakalar yapıyor diyelim' diyen oyuncu, ekibin '3 ay boyunca biz Çirkin'i bekleyeceğiz' diyerek başka işlere geçmediğini anlattı. 'Biz vedalaşma şansımız olmadı açıkçası' sözleri hayranların içini burktu. Ertuğrul, Derya Pınar Ak'ın kamera arkası paylaşımına da 'Korsan ve kraliçe olarak belki bir daha buluşuruz' notunu düşmüştü.

Final gecesinin ardından Çağlar Ertuğrul'dan ekibe ve seyirciye 'elveda Çirkin' notu geldi.

Final gecesinin ardından Çağlar Ertuğrul'dan ekibe ve seyirciye 'elveda Çirkin' notu geldi.

4 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen final bölümünde Meryem'in Engin'le evlenme kararı Kadir'i harekete geçirdi, izleyiciler de hikayenin nasıl biteceğini ekran başında merakla bekledi. Jenerik aktıktan sonra ise söz Çağlar Ertuğrul'a geçti.

Oyuncu, Instagram hikayesinde 8 aydır diziden kopmayan ekibine, 11 bölüm boyunca diziyi sevgiyle takip eden seyircilere, tanıtımları tek başına sırtlayan sosyal medya takımına ve oyuncu arkadaşlarına tek tek teşekkür etti. İşte Kadir'in yorumcusundan Çirkin'e son veda:

'8 ay boyunca diziyi bırakmayan tüm ekibimize, 11 bölüm boyunca sevgiyle destekleyen seyircilerimize, tanıtımlarımızı tek başına sırtlayan sosyal medya takımımıza, özverili oyuncu dostlarıma ne kadar teşekkür etsem az... Harika insanlar tanıdım ve bu deneyim için çok mutluyum! Elveda Çirkin'

Final kararının ilk günlerindeki sitemin yerini bu kez hüzünlü ama minnet dolu bir veda aldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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