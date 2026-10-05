Erken Finale Sitem Etmişti: Çirkin'in Kadir'i Çağlar Ertuğrul'dan Final Sonrası Yürek Burkan Veda Notu!
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Star TV'nin iddialı başlayıp erken veda eden dizisi Çirkin, dün akşam yayınlanan 11. bölümüyle ekran macerasını noktaladı. Final kararı ilk duyulduğunda sitemini saklamayan Kadir'in yorumcusu Çağlar Ertuğrul, bu kez sözü Instagram hikâyesine bıraktı. Final gecesinin ardından paylaştığı kısa not, dizinin hayranlarını bir kez daha duygulandırdı.
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Çağlar Ertuğrul, Çirkin'de Meryem'in çocukluk aşkı Kadir'i canlandırarak Derya Pınar Ak'la başrolü paylaştı.
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Çirkin neden bitti sorusuna verilen yanıt düşen reytingler ve artan yapım maliyetleri oldu.
Final gecesinin ardından Çağlar Ertuğrul'dan ekibe ve seyirciye 'elveda Çirkin' notu geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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