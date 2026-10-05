Erken Finale Sitem Etmişti: Çirkin'in Kadir'i Çağlar Ertuğrul'dan Final Sonrası Yürek Burkan Veda Notu!

Final haberi ekip için de tam bir sürpriz oldu. Yapım tarafı kararın elde olmayan sebeplerle alındığını duyururken, gazeteci Birsen Altuntaş'a göre düşen reytinglerle birlikte artan maliyetler diziyi 11. bölümde noktaya götürdü. Üstelik final bölümü önceden çekildiği için oyuncular sete bir daha dönemedi.

Çağlar Ertuğrul da veda yemeğinde muhabirlere sitemini saklamadı. 'Sektör işte tabii böyle bazen ufak tefek şakalar yapıyor diyelim' diyen oyuncu, ekibin '3 ay boyunca biz Çirkin'i bekleyeceğiz' diyerek başka işlere geçmediğini anlattı. 'Biz vedalaşma şansımız olmadı açıkçası' sözleri hayranların içini burktu. Ertuğrul, Derya Pınar Ak'ın kamera arkası paylaşımına da 'Korsan ve kraliçe olarak belki bir daha buluşuruz' notunu düşmüştü.