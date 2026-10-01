Sete Bile Çıkamadan Final Kararı Gelmiş: Çirkin'in Oyuncuları Final Kararının Ardından Buruk Sözlerle Konuştu!

29 Mart'ta Star TV ekranlarına gelen Çirkin, kısa sürede pazar akşamlarının en çok konuşulan dizilerinden biri oldu. 25 Film imzalı yapımda küçük yaşta ailesini kaybeden, mahallede 'Çirkin' lakabıyla büyüyen Meryem'i Derya Pınar Ak, yıllar sonra karşısına çıkan çocukluk aşkı Kadir'i ise Çağlar Ertuğrul canlandırıyor. Kadroda Nur Sürer, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker ve Baran Bölükbaşı gibi güçlü isimler de var.

Dizi 17 Mayıs'ta 8. bölümüyle erken sezon finaline gitti ve Total, AB, ABC1'in üçünde de birinci oldu. Meryem'in kelepçeyle cezaevine girdiği, Kadir'in ölümle burun buruna kaldığı o sahne hayranları yaklaşık dört ay bekletti. Ama 20 Eylül'de başlayan ikinci sezon aynı ilgiyi görmedi, 27 Eylül'deki 10. bölümde dizi üç kategoride de 7. sıraya geriledi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre düşen reytinglere artan yapım maliyetleri de eklenince karar geldi: Çirkin, 11. bölümde final yapıyor.