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Sete Bile Çıkamadan Final Kararı Gelmiş: Çirkin'in Oyuncuları Final Kararının Ardından Buruk Sözlerle Konuştu!

Sete Bile Çıkamadan Final Kararı Gelmiş: Çirkin'in Oyuncuları Final Kararının Ardından Buruk Sözlerle Konuştu!

Star tv yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.10.2026 - 09:45
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Star TV'nin pazar akşamı dizisi Çirkin için verilen erken final kararının ardından ekip son kez aynı masada buluştu. Veda yemeğine gelen Çağlar Ertuğrul ve Başak Gümülcinelioğlu, kameralara burukluklarını saklamadan konuştu. Peki Çirkin dizisi neden bitti, oyuncular ne dedi?

Kaynak: 2. Sayfa

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Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrolündeki Çirkin, ilk sezonunu zirvede kapatmıştı.

Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrolündeki Çirkin, ilk sezonunu zirvede kapatmıştı.

29 Mart'ta Star TV ekranlarına gelen Çirkin, kısa sürede pazar akşamlarının en çok konuşulan dizilerinden biri oldu. 25 Film imzalı yapımda küçük yaşta ailesini kaybeden, mahallede 'Çirkin' lakabıyla büyüyen Meryem'i Derya Pınar Ak, yıllar sonra karşısına çıkan çocukluk aşkı Kadir'i ise Çağlar Ertuğrul canlandırıyor. Kadroda Nur Sürer, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker ve Baran Bölükbaşı gibi güçlü isimler de var.

Dizi 17 Mayıs'ta 8. bölümüyle erken sezon finaline gitti ve Total, AB, ABC1'in üçünde de birinci oldu. Meryem'in kelepçeyle cezaevine girdiği, Kadir'in ölümle burun buruna kaldığı o sahne hayranları yaklaşık dört ay bekletti. Ama 20 Eylül'de başlayan ikinci sezon aynı ilgiyi görmedi, 27 Eylül'deki 10. bölümde dizi üç kategoride de 7. sıraya geriledi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre düşen reytinglere artan yapım maliyetleri de eklenince karar geldi: Çirkin, 11. bölümde final yapıyor.

Çağlar Ertuğrul, final kararını sektörün şakasına benzetti ve ekibin sette vedalaşamadığını söyledi.

Çağlar Ertuğrul, final kararını sektörün şakasına benzetti ve ekibin sette vedalaşamadığını söyledi.

2. Sayfa'nın görüntülediği veda yemeğinde erken finali ilk yorumlayan isim Çağlar Ertuğrul oldu. Oyuncu lafı dolandırmadı: 'Sektör işte tabii böyle bazen ufak tefek şakalar yapıyor diyelim.' Hemen ardından ekledi: 'Tabii ki gülmedik yani, şaka deyince böyle gülünecek bir şey değildi yani.'

Asıl buruk kısım ise yaşanamayan vedaydı. Final bölümü olacak 11. bölüm önceden çekildiği için ekip bir daha sete çıkmadı. Ertuğrul bunu 'Biz vedalaşma şansımız olmadı açıkçası' sözleriyle anlattı. Yönetmenlerle konuşup herkesi bir masada toplamaya karar verdiklerini söyleyen oyuncu, akşamı 'Öyle bir vedalaşma yemeği oldu yani' diye özetledi.

Başak Gümülcinelioğlu ilk sezonun gururunu anlattı, ekip ise üç ay boyunca Çirkin'i bekledi.

Başak Gümülcinelioğlu ilk sezonun gururunu anlattı, ekip ise üç ay boyunca Çirkin'i bekledi.

Dizide Lale'yi canlandıran Başak Gümülcinelioğlu'nun sözlerinde hem hüzün hem gurur vardı. Oyuncu yolculuğu tek cümleyle özetledi: 'Yani 11 bölüm çok severek, çok gurur duyarak çalıştığımız bir işimiz vardı bizim.' İlk sezonu hatırlatmayı da unutmadı: 'Ne mutlu bize biz 1. sezonumuzu 7-8 reytinglerle birinci kapattık.'

Çağlar Ertuğrul ise sözü kamera arkasına getirdi. Mayıs'taki erken sezon finalinin ardından set ekibinin başka projelere geçebileceğini ama bunu yapmadığını anlattı: 'Ekibin başka bir işe girme şansı, belki ihtiyacı vardı ama 'Yok' dediler, onlar '3 ay boyunca biz Çirkin'i bekleyeceğiz' dediler.' Oyuncu, kamera arkasındaki tüm ekibe bir kez daha teşekkür etti. Çirkin'in 11. ve son bölümünün 4 Ekim Pazar akşamı Star TV'de yayınlanması bekleniyor.

Çağlar Ertuğrul ve Başak Gümülcinelioğlu'nun Çirkin finaline dair açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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