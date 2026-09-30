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Başroller ve Oyuncular Sitem Etmişti: Çirkin'in Final Kararına Bir Tepki de Yapımcının Ünlü Eşinden Geldi!

Başroller ve Oyuncular Sitem Etmişti: Çirkin'in Final Kararına Bir Tepki de Yapımcının Ünlü Eşinden Geldi!

Star tv yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.09.2026 - 14:25
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Star TV'nin pazar akşamı dizisi Çirkin için verilen erken final kararı, hem sette hem ekran başında büyük bir burukluk yarattı. Başrollerden peş peşe veda mesajları gelirken bir oyuncunun sözleri sitemle doldu. Şimdi de yapıma en yakın isimlerden biri sessiz kalmadı.

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Çirkin, 29 Mart'ta Star TV'de başlayıp kısa sürede pazar akşamlarının zirvesine yerleşmişti.

Çirkin, 29 Mart'ta Star TV'de başlayıp kısa sürede pazar akşamlarının zirvesine yerleşmişti.

Star TV'nin 25 Film imzalı dizisi Çirkin, 29 Mart'ta ilk bölümüyle ekrana geldiğinde kimse bu kadar kısa bir yolculuk beklemiyordu. Küçük yaşta ailesini kaybeden, mahallede 'Çirkin' lakabıyla büyüyen Meryem'i Derya Pınar Ak, yıllar sonra karşısına çıkan çocukluk aşkı Kadir'i ise Çağlar Ertuğrul canlandırıyor. Kadroda Nur Sürer, Çetin Tekindor, Başak Gümülcinelioğlu ve Baran Bölükbaşı gibi güçlü isimler de var.

Dizi ilk haftalarından itibaren izleyiciyi ekran başına kilitledi. 19 Nisan'da 6,78 Total reytingle günün birincisi oldu, 8. bölümle yaptığı sezon finalinde de Total, AB ve ABC1'in üçünde zirvedeydi. Meryem'in cezaevine girdiği, Kadir'in ölümle burun buruna kaldığı o final sahnesi hayranları yaklaşık dört ay bekletti.

Yeni sezonda reytingleri sert düşen Çirkin için final kararı geldi, dizi 11. bölümde bitiyor.

Yeni sezonda reytingleri sert düşen Çirkin için final kararı geldi, dizi 11. bölümde bitiyor.

Peki Çirkin dizisi neden bitti? 20 Eylül'de ikinci sezonuyla dönen dizi, bıraktığı yerden devam edemedi. Dönüş bölümü ABC1'de 2,31 reytingle 6. sırada kaldı, 27 Eylül'deki 10. bölümde ise dizi Total, AB ve ABC1'in üçünde de 7. sıraya geriledi. Üstelik bu kez pazar akşamı Daha 17, Teşkilat ve yeni başlayan Ömür Usta ile aynı saatte yarışmak zorundaydı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre artan yapım maliyetleri de hesaba girince beklenmeyen karar geldi. Çirkin'in hikayesi 11. bölümle noktalanacak, final bölümünün 4 Ekim Pazar akşamı yayınlanması bekleniyor. Böylece ikinci sezon yalnızca üç bölüm sürmüş olacak.

Final haberi sete düşünce Derya Pınar Ak, Çağlar Ertuğrul ve Baran Bölükbaşı'ndan peş peşe veda geldi.

Final haberi sete düşünce Derya Pınar Ak, Çağlar Ertuğrul ve Baran Bölükbaşı'ndan peş peşe veda geldi.

Karar duyulur duyulmaz oyunculardan peş peşe paylaşımlar geldi. Meryem'e hayat veren Derya Pınar Ak, kamera arkası görüntülerini 'Hoşça kal #Çirkin.' notuyla paylaştı. Çağlar Ertuğrul da partnerinin paylaşımını hikayesine taşıyıp 'Korsan ve kraliçe olarak belki bir daha buluşuruz.' diye ekledi. Bu not, ikilinin daha önce Prens dizisinde birlikte oynadığını hatırlatan bir göndermeydi.

Asıl isyan ise Engin'i canlandıran Baran Bölükbaşı'ndan geldi. Oyuncu, 'Dürüst olmak gerekirse erken final haberine ekipçe çok üzüldük' dedi ve ekledi: 'Biz oyuncular ve set ekibi olarak yeniden zirveye hazırdık.' Mesajını ise 'Herkese sonsuz teşekkürler hoşça kal Çirkin.' sözleriyle bitirdi.

Yapımcı Fırat Parlak'ın eşi Burcu Kara da final kararına isyan eden isimler arasına katıldı.

Yapımcı Fırat Parlak'ın eşi Burcu Kara da final kararına isyan eden isimler arasına katıldı.

Tepkiler oyuncularla sınırlı kalmadı. Dizinin yapımcılığını Koray Şahin ile birlikte üstlenen Fırat Parlak'ın eşi Burcu Kara da Instagram hikayesinde Çirkin'in afişini paylaştı. Dizinin resmi hesabını, yönetmen Burcu Alptekin'i, Star TV'yi ve 25 Film'i etiketleyen ünlü oyuncu, afişin altına şu notu ekledi: 'Her zaman dizi yapılır. Ama 'Çirkin' gibisi çok nadir gelir. Gönlünüze sağlık.'

Haziran Gecesi ve Romantik Komedi ile tanınan, 2016'dan beri Fırat Parlak ile evli olan Kara sert bir cümle kurmadı. Ama diziyi 'nadir' işler arasına koyarak erken vedanın bıraktığı burukluğu açıkça hissettirdi. Hikayeyi X'te paylaşan bir izleyici de 'Böyle güzel bir işi harcadılar' diyerek bu hisse ortak oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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