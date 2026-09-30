Başroller ve Oyuncular Sitem Etmişti: Çirkin'in Final Kararına Bir Tepki de Yapımcının Ünlü Eşinden Geldi!
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Star TV'nin pazar akşamı dizisi Çirkin için verilen erken final kararı, hem sette hem ekran başında büyük bir burukluk yarattı. Başrollerden peş peşe veda mesajları gelirken bir oyuncunun sözleri sitemle doldu. Şimdi de yapıma en yakın isimlerden biri sessiz kalmadı.
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Çirkin, 29 Mart'ta Star TV'de başlayıp kısa sürede pazar akşamlarının zirvesine yerleşmişti.
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Yeni sezonda reytingleri sert düşen Çirkin için final kararı geldi, dizi 11. bölümde bitiyor.
Final haberi sete düşünce Derya Pınar Ak, Çağlar Ertuğrul ve Baran Bölükbaşı'ndan peş peşe veda geldi.
Yapımcı Fırat Parlak'ın eşi Burcu Kara da final kararına isyan eden isimler arasına katıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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