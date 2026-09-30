Başroller ve Oyuncular Sitem Etmişti: Çirkin'in Final Kararına Bir Tepki de Yapımcının Ünlü Eşinden Geldi!

Star TV'nin 25 Film imzalı dizisi Çirkin, 29 Mart'ta ilk bölümüyle ekrana geldiğinde kimse bu kadar kısa bir yolculuk beklemiyordu. Küçük yaşta ailesini kaybeden, mahallede 'Çirkin' lakabıyla büyüyen Meryem'i Derya Pınar Ak, yıllar sonra karşısına çıkan çocukluk aşkı Kadir'i ise Çağlar Ertuğrul canlandırıyor. Kadroda Nur Sürer, Çetin Tekindor, Başak Gümülcinelioğlu ve Baran Bölükbaşı gibi güçlü isimler de var.

Dizi ilk haftalarından itibaren izleyiciyi ekran başına kilitledi. 19 Nisan'da 6,78 Total reytingle günün birincisi oldu, 8. bölümle yaptığı sezon finalinde de Total, AB ve ABC1'in üçünde zirvedeydi. Meryem'in cezaevine girdiği, Kadir'in ölümle burun buruna kaldığı o final sahnesi hayranları yaklaşık dört ay bekletti.