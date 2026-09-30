article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çocuk YouTuber'ları Tehdit Eden Hesapların Kapatılması İçin Kampanya Başlatıldı

Çocuk YouTuber'ları Tehdit Eden Hesapların Kapatılması İçin Kampanya Başlatıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2026 - 14:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

YouTube'da çoğunluğu çocuk yaştaki içerik üreticilerini hedef alan bir tehdit zinciri sosyal medyanın gündeminde. Synex ve ALEREST adlarını kullanan hesaplar, topluluk sekmesinde küçük kanalları tek tek etiketleyip '24 saat içinde özür videosu çekmezsen kanalın kapanacak' diye süre veriyor. Özür videosu çekmeyen kanalların kapatıldığını ilan eden paylaşımlar da yapılıyor.

Tehdit edilen bir çocuğun yakını olduğunu belirten bir kullanıcının Şikayetvar'da açtığı 'Küçük içerik üreticisine yönelik tehdit ve hakaret içeren YouTube kanalına harekete geçilmesi' başlıklı şikâyet 438 kişiden destek aldı. Aynı kanal hakkında en az dört ayrı şikâyet daha bulunuyor. Kullanıcılar şimdi YouTube'dan bu hesapların kalıcı olarak kapatılmasını istiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hesaplar kanallara 24 saat süre verip başlıkta etiketlenmiş özür videosu istiyor

Hesaplar kanallara 24 saat süre verip başlıkta etiketlenmiş özür videosu istiyor

İncelediğimiz paylaşımlar hep aynı kalıbı izliyor: Bazen tek bir kanal, bazen de altı kanal birden etiketleniyor ve altına '24 saat içerisinde özür videosu çekmezlerse kapanacaklar, süreleri başladı' notu düşülüyor. Bir paylaşımda videonun Shorts değil tam video olması ve başlıkta hesabın etiketlenmesi de şart koşuluyor. Tehdit edilen kanalların önemli bir kısmının adında çocukların oynadığı PK XD oyununa yapılan göndermeler dikkat çekiyor.

Hesap sahibi, paylaşımlarında kanalları kendisinin kapattırdığını da iddia ediyor. 'Kapatma özelliğim var' diyen hesap, özür videolarını sonradan silenleri takip ettiğini ve bu kişilerin de 'toplu kapanacağını' yazıyor. ALEREST hesabı ise etiketlediği bir kanalın erişilemez hâldeki sayfasının ekran görüntüsünü 'Özür videosu çekmediği için kapandı' notuyla paylaştı. Kanalların gerçekten bu hesapların girişimiyle mi kapandığı ise doğrulanabilmiş değil.

Hesaplar kapatıldıkça yenilerinin açıldığı da görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerinde 988 aboneli @synexreall olarak görünen Synex'in benzer paylaşımları bugün yaklaşık 3 bin 860 aboneli @xenysw hesabından sürüyor. ALEREST ise kendi paylaşımında önceki hesabının YouTube'dan yasaklandığını, bunun yeni hesabı olduğunu söylüyor.

Şikayetvar'daki kampanyaya 438 kişi destek verdi, polis ve şehitlere yönelik hakaret de şikâyet konusu

Şikayetvar'daki kampanyaya 438 kişi destek verdi, polis ve şehitlere yönelik hakaret de şikâyet konusu

Şikâyetlerde öne çıkan tek konu özür videosu baskısı değil. 2 Eylül'de açılan ve 438 destek alan şikâyete göre kanal sahibi, şikâyetçinin küçük yaştaki kardeşine 'özür videosu çekmezsen kanalını kapatacağım' mesajı attı; takipçilerin ses kayıtlarını alaycı ifadelerle paylaştı; polislere ve şehitlere yönelik hakaret içeren içerikler yayımladı. Ağustos başında açılan başka bir şikâyette ise hesabın ilk paylaşımlarında bir kişinin T.C. kimlik numarasını ifşa ettiği ve 'kanalım asla kapanmaz' diyerek çocukları korkuttuğu öne sürülüyor. Bu iddiaların tamamı şikâyetçilere ait ve bağımsız olarak doğrulanmadı.

Kamuoyuyla paylaşılan bir ekran görüntüsünde de Synex hesabının, 1,6 milyon aboneli YouTuber Can Demir'i ve takipçilerini hedef alarak polislere, ülkeye ve şehitlere ağır hakaretler içeren, ölüm tehdidi barındıran bir paylaşım yaptığı görülüyor. Hesap, son paylaşımlarında da yaşananların sorumlusu olarak Can Demir'i gösteriyor.

Şikâyetçiler YouTube'dan kanalın incelenmesini, gerekirse kalıcı olarak kapatılmasını talep ediyor. Platformun taciz ve siber zorbalığı yasaklayan kuralları bulunsa da şikâyetlere nasıl yanıt verileceği henüz belli değil. Benzer mesajlar alan çocukların ailelerinin, hesabı YouTube'a bildirmesi ve tehdit içeren ekran görüntülerini saklaması öneriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın