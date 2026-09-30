Çocuk YouTuber'ları Tehdit Eden Hesapların Kapatılması İçin Kampanya Başlatıldı
YouTube'da çoğunluğu çocuk yaştaki içerik üreticilerini hedef alan bir tehdit zinciri sosyal medyanın gündeminde. Synex ve ALEREST adlarını kullanan hesaplar, topluluk sekmesinde küçük kanalları tek tek etiketleyip '24 saat içinde özür videosu çekmezsen kanalın kapanacak' diye süre veriyor. Özür videosu çekmeyen kanalların kapatıldığını ilan eden paylaşımlar da yapılıyor.
Tehdit edilen bir çocuğun yakını olduğunu belirten bir kullanıcının Şikayetvar'da açtığı 'Küçük içerik üreticisine yönelik tehdit ve hakaret içeren YouTube kanalına harekete geçilmesi' başlıklı şikâyet 438 kişiden destek aldı. Aynı kanal hakkında en az dört ayrı şikâyet daha bulunuyor. Kullanıcılar şimdi YouTube'dan bu hesapların kalıcı olarak kapatılmasını istiyor.
Hesaplar kanallara 24 saat süre verip başlıkta etiketlenmiş özür videosu istiyor
Şikayetvar'daki kampanyaya 438 kişi destek verdi, polis ve şehitlere yönelik hakaret de şikâyet konusu
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