Çocuk YouTuber'ları Tehdit Eden Hesapların Kapatılması İçin Kampanya Başlatıldı

İncelediğimiz paylaşımlar hep aynı kalıbı izliyor: Bazen tek bir kanal, bazen de altı kanal birden etiketleniyor ve altına '24 saat içerisinde özür videosu çekmezlerse kapanacaklar, süreleri başladı' notu düşülüyor. Bir paylaşımda videonun Shorts değil tam video olması ve başlıkta hesabın etiketlenmesi de şart koşuluyor. Tehdit edilen kanalların önemli bir kısmının adında çocukların oynadığı PK XD oyununa yapılan göndermeler dikkat çekiyor.

Hesap sahibi, paylaşımlarında kanalları kendisinin kapattırdığını da iddia ediyor. 'Kapatma özelliğim var' diyen hesap, özür videolarını sonradan silenleri takip ettiğini ve bu kişilerin de 'toplu kapanacağını' yazıyor. ALEREST hesabı ise etiketlediği bir kanalın erişilemez hâldeki sayfasının ekran görüntüsünü 'Özür videosu çekmediği için kapandı' notuyla paylaştı. Kanalların gerçekten bu hesapların girişimiyle mi kapandığı ise doğrulanabilmiş değil.

Hesaplar kapatıldıkça yenilerinin açıldığı da görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerinde 988 aboneli @synexreall olarak görünen Synex'in benzer paylaşımları bugün yaklaşık 3 bin 860 aboneli @xenysw hesabından sürüyor. ALEREST ise kendi paylaşımında önceki hesabının YouTube'dan yasaklandığını, bunun yeni hesabı olduğunu söylüyor.