Loca Davasında Aziz Yıldırım'a 3'üncü Ret! “Resmi Antet Yargıyı Yanıltmak İçin Kullanıldı” İddiası

Acun Ilıcalı'nın vekili, Yıldırım'ın 217 numaralı locaya yönelik girişimlerinin 'bağımsız mahkemelerce üçüncü kez reddedildiğini' söyledi. Açıklamaya göre Yıldırım'a ait şirket adına mahkemeye sunulan dilekçede, Ilıcalı'nın Mart 2026'da fiilen locada maç izlediği dönemde loca ödemesinin bizzat bu şirket tarafından yapıldığı yönünde iddialara yer verildi. Ilıcalı tarafı ise dilekçede Fenerbahçe'nin resmi antetinin gerçeğe aykırı biçimde, yargıyı yanıltma amacıyla kullanıldığı şüphesiyle suç duyurusunda bulundu. Açıklamada soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Hangi mahkemelerin hangi tarihlerde karar verdiği ise belirtilmedi.