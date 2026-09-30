Uçak ve Roket Yapımında Kullanılıyor: Bartın'da Bir Evin Deposunda 8 Ton Titanyum Ele Geçirildi

Operasyon, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütüldü. Ekipler, stratejik öneme sahip bir maddenin gizli yollarla satışa hazırlandığı bilgisi üzerine bir süre teknik ve fiziki takip yaptı.

Takibin ardından merkez ilçede A.B.'ye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Evin deposunda çuvallar hâlinde istiflenmiş, titanyum olduğu değerlendirilen yaklaşık 8 ton maddeye el konuldu. Olayla bağlantılı oldukları belirlenen A.B., S.Ç. ve H.B. gözaltına alındı.

Emniyetin paylaştığı görüntülerde, depoyu neredeyse tamamen dolduran çuvalların KOM ekiplerince tek tek kontrol edildiği görülüyor. Çuvalların bir kısmı üst üste yığılmış, bir kısmı ise transpalet üzerine yerleştirilmiş hâlde duruyor.