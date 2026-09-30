Uçak ve Roket Yapımında Kullanılıyor: Bartın'da Bir Evin Deposunda 8 Ton Titanyum Ele Geçirildi
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Bartın'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, bir evin deposunda yaklaşık 8 ton titanyum ele geçirildi. Hafifliği ve dayanıklılığıyla uçak ve roket yapımında kullanılan, stratejik metaller arasında sayılan titanyumun, şüpheliler tarafından yaklaşık 800 bin dolara satılmaya çalışıldığı belirlendi. Bu rakam yaklaşık 39,2 milyon liraya karşılık geliyor. Operasyonda A.B., S.Ç. ve H.B. baş harfli 3 kişi gözaltına alındı. Yerleşim yerinde tonlarca maddenin bulunması, bunun çevre ve insan sağlığı açısından risk taşıyıp taşımadığı sorusunu da beraberinde getirdi. Depodaki çuvallar AFAD ve bomba imha ekiplerince tek tek incelendi.
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Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine ve eklentilerine arama yapıldı
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AFAD'ın ölçümünde radyasyon riski çıkmadı, madde yanıcı ya da patlayıcı değil
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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