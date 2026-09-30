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Uçak ve Roket Yapımında Kullanılıyor: Bartın'da Bir Evin Deposunda 8 Ton Titanyum Ele Geçirildi

Uçak ve Roket Yapımında Kullanılıyor: Bartın'da Bir Evin Deposunda 8 Ton Titanyum Ele Geçirildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2026 - 15:26
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Bartın'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, bir evin deposunda yaklaşık 8 ton titanyum ele geçirildi. Hafifliği ve dayanıklılığıyla uçak ve roket yapımında kullanılan, stratejik metaller arasında sayılan titanyumun, şüpheliler tarafından yaklaşık 800 bin dolara satılmaya çalışıldığı belirlendi. Bu rakam yaklaşık 39,2 milyon liraya karşılık geliyor. Operasyonda A.B., S.Ç. ve H.B. baş harfli 3 kişi gözaltına alındı. Yerleşim yerinde tonlarca maddenin bulunması, bunun çevre ve insan sağlığı açısından risk taşıyıp taşımadığı sorusunu da beraberinde getirdi. Depodaki çuvallar AFAD ve bomba imha ekiplerince tek tek incelendi.

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Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine ve eklentilerine arama yapıldı

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine ve eklentilerine arama yapıldı

Operasyon, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütüldü. Ekipler, stratejik öneme sahip bir maddenin gizli yollarla satışa hazırlandığı bilgisi üzerine bir süre teknik ve fiziki takip yaptı.

Takibin ardından merkez ilçede A.B.'ye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Evin deposunda çuvallar hâlinde istiflenmiş, titanyum olduğu değerlendirilen yaklaşık 8 ton maddeye el konuldu. Olayla bağlantılı oldukları belirlenen A.B., S.Ç. ve H.B. gözaltına alındı.

Emniyetin paylaştığı görüntülerde, depoyu neredeyse tamamen dolduran çuvalların KOM ekiplerince tek tek kontrol edildiği görülüyor. Çuvalların bir kısmı üst üste yığılmış, bir kısmı ise transpalet üzerine yerleştirilmiş hâlde duruyor.

AFAD'ın ölçümünde radyasyon riski çıkmadı, madde yanıcı ya da patlayıcı değil

AFAD'ın ölçümünde radyasyon riski çıkmadı, madde yanıcı ya da patlayıcı değil

Bu kadar büyük miktarda bir maddenin bir evde bulunması, ilk iş olarak güvenlik incelemesini gerektirdi. AFAD ekiplerinin depoda yaptığı radyasyon ölçümünde insan sağlığını tehdit edecek bir değer tespit edilmedi. Emniyet Bomba İmha uzmanları da maddenin yanıcı ya da patlayıcı nitelikte olmadığını belirledi.

Şüphelilerin titanyumu yaklaşık 800 bin dolara satmaya çalıştığı tespit edilirken, maddenin kesin piyasa değerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Çelik kadar sağlam olup ondan yaklaşık yüzde 45 daha hafif olması, titanyumu uçak gövdeleri, jet motorları ve roket parçaları için vazgeçilmez kılıyor. Paslanmaya karşı yüksek direnci ve vücutla uyumu sayesinde protez ve diş implantlarında da tercih ediliyor. Bu da tonlarca titanyumun bir evin deposunda saklanmasını dikkat çekici kılıyor. Olayla ilgili soruşturma Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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