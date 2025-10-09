Nadir Element Nedir? Nadir Toprak Elementleri Nelerdir? Türkiye'de Hangi Nadir Elementler Var?

Nadir elementler, doğada bulunma oranları düşük olan ve ekonomik açıdan işlenmeleri genellikle zor olan elementlerdir. Bu elementler, yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminde kritik bir role sahiptir. Türkiye, bu nadir toprak elementlerinin zengin rezervlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Nadir Elementlerin Tanımı:

'Nadir element' ifadesi, doğada az bulunan ve ekonomik anlamda işlenmesi zor olan elementlere verilen isimdir. Bu elementler, teknoloji ürünlerinin üretim sürecinde önemli bir yere sahiptir ve bu nedenle stratejik bir değeri de yüksektir.