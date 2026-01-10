onedio
Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçinin Açıklaması Gündem Oldu: "Türkiye'den Geliri Olan Gurbetçiler Dikkat!"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.01.2026 - 16:33

Almanya'da çok sayıda gurbetçi yaşıyor bildiğiniz üzere. Geçmişte yaşanan göç ile birlikte Almanya'ya yerleşen ve uzun zamandır orada yaşayan Türkler, genel olarak Almanya'da yaşamanın zor olduğunu, her şeyin çok pahalı olduğunu vurguluyor. Sosyal yardımlardan ise pek söz edilmiyor. 

Almanya'da yaşayan bir kadın yeni alınan bir karar ile Türkiye'de geliri olanların sosyal yardımlarının kesileceğini, pek çok hesabın incelemeye alındığını duyurdu. Haber kısa sürede gündem oldu.

Peki bu haber doğru mu? Türkiye'den geliri olan gurbetçilerin sosyal yardımları kesilecek mi?

Bu haber doğru. Türkiye’nin 2021 yılında imzaladığı uluslararası finansal şeffaflık anlaşması kapsamında banka bilgilerini paylaşması, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için ciddi yaptırımları beraberinde getirdi. Türkiye’deki varlıklarını beyan etmediği tespit edilen gurbetçiler; sosyal yardımların kesilmesi, haksız alınan ödemelerin iadesi ve ağır vergi cezalarıyla karşı karşıya kalıyor. Statü gözetmeksizin uygulanan bu denetimler, bildirimde bulunmayan kişiler hakkında vergi kaçakçılığı suçlamasıyla adli süreçlerin başlamasına da neden olabiliyor. 

Hatta geçtiğimiz ay Köln'de yaşayan bir gurbetçinin 8 adet daire, 6 arsa, 5 tarla, 3 dükkan ve 3 adet lüks otomobil sahibi olduğu belirlendi ve bugüne kadar ödenen tüm sosyal yardımların faiziyle birlikte geri tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

Detaylardan burada bahsetmiştik;

👇

👇
twitter.com

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
