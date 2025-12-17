onedio
Almanya'dan Yardım Alan ve Türkiye'de 8 Daire, 6 Arsa, 5 Tarla, 3 Dükkan ve 3 Otomobili Olan Gurbetçiye Şok!

Ali Can YAYCILI
17.12.2025 - 12:34 Son Güncelleme: 17.12.2025 - 12:40

Almanya’nın Köln şehrinde yaşayan ve devletten sosyal yardım alan bir gurbetçinin, Türkiye’de onlarca taşınmazı ve araçları olduğu tespit edildi. Alman makamları, gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişi hakkında yasal işlem başlatırken ödenen yardımların faiziyle iadesini talep etti.

Almanya’nın Köln şehrinde uzun yıllardır ikamet eden bir gurbetçinin, sosyal yardım alırken mal varlığını gizlediği iddiası ülkede gündem oldu.

Artı33’te yer alan habere göre; Yaklaşık 45 yıldır Almanya’da yaşayan ve aylık 870 avro emekli maaşı bulunan vatandaş, bu geliri yetersiz bulup devletten ek destek talebinde bulundu. Ancak yapılan detaylı incelemeler, sosyal yardım kriterlerine uymayan devasa bir birikimi gün yüzüne çıkardı.

Resmi makamların yürüttüğü araştırma neticesinde, sosyal yardım başvurusunda bulunan şahsın Türkiye’de büyük bir mal varlığına sahip olduğu saptandı. Kayıtlara göre gurbetçinin üzerine kayıtlı 8 adet daire, 6 arsa, 5 tarla, 3 dükkan ve 3 adet lüks otomobil bulunduğu belirlendi. Bu taşınır ve taşınmaz varlıkların hiçbirinin başvuru formunda beyan edilmediği, yetkililerden bilinçli olarak gizlendiği anlaşıldı.

Ortaya çıkan bu çarpıcı tablonun ardından Alman yetkililer vakit kaybetmeden harekete geçti. Haksız kazanç sağlandığı gerekçesiyle bugüne kadar ödenen tüm sosyal yardımların faiziyle birlikte geri tahsil edilmesi için dosya açıldı. Sosyal yardım dairesinin başlattığı bu sürecin yanı sıra, kişi hakkında yanıltıcı beyanda bulunmak suçundan ek yaptırımların da uygulanabileceği belirtiliyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
