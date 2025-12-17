Almanya'dan Yardım Alan ve Türkiye'de 8 Daire, 6 Arsa, 5 Tarla, 3 Dükkan ve 3 Otomobili Olan Gurbetçiye Şok!

Artı33’te yer alan habere göre; Yaklaşık 45 yıldır Almanya’da yaşayan ve aylık 870 avro emekli maaşı bulunan vatandaş, bu geliri yetersiz bulup devletten ek destek talebinde bulundu. Ancak yapılan detaylı incelemeler, sosyal yardım kriterlerine uymayan devasa bir birikimi gün yüzüne çıkardı.

Resmi makamların yürüttüğü araştırma neticesinde, sosyal yardım başvurusunda bulunan şahsın Türkiye’de büyük bir mal varlığına sahip olduğu saptandı. Kayıtlara göre gurbetçinin üzerine kayıtlı 8 adet daire, 6 arsa, 5 tarla, 3 dükkan ve 3 adet lüks otomobil bulunduğu belirlendi. Bu taşınır ve taşınmaz varlıkların hiçbirinin başvuru formunda beyan edilmediği, yetkililerden bilinçli olarak gizlendiği anlaşıldı.

Ortaya çıkan bu çarpıcı tablonun ardından Alman yetkililer vakit kaybetmeden harekete geçti. Haksız kazanç sağlandığı gerekçesiyle bugüne kadar ödenen tüm sosyal yardımların faiziyle birlikte geri tahsil edilmesi için dosya açıldı. Sosyal yardım dairesinin başlattığı bu sürecin yanı sıra, kişi hakkında yanıltıcı beyanda bulunmak suçundan ek yaptırımların da uygulanabileceği belirtiliyor.