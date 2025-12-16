onedio
Bursa'da Deprem Etkisi Yaratan Gelişme: Bursa’da 8 Köklü Şirket Aynı Gün İflas Etti! İşte İflas Eden Şirketler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.12.2025 - 20:06

Türkiye ekonomisindeki iflas furyası, sanayinin başkenti kabul edilen Bursa’da sert rüzgarlar estiriyor. Mali darboğazı aşamayan ve mahkemeye başvuran 8 şirket için umutlar tükendi. Konkordato taleplerini reddeden mahkeme, şirketlerin borca batık olduğuna hükmederek iflaslarını açıkladı. Bursa’daki 8 köklü şirket bir günde iflas etmiş oldu!

Türkiye genelinde artarak devam eden iflas furyası, ülkenin en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri olan Bursa’da sarsıcı bir gelişmeye sahne oldu.

Şehir ekonomisinin dinamiklerini oluşturan farklı sektörlerden sekiz ayrı firma için aynı gün içerisinde iflas kararı verildi. Şirketlerin mali dengesini yeniden sağlamak umuduyla başvurdukları konkordato talepleri, ilgili mahkemeler tarafından geri çevrildi.

Mahkeme heyetleri, yaptıkları incelemeler sonucunda söz konusu şirketlerin borç yükünün altından kalkamayacak durumda olduğunu tespit etti. Firmaların mali yapılarının tamamen bozulduğu ve borca batık olduklarına hükmedilerek iflas süreçlerinin resmen başlatılmasına karar verildi. Yargı kararıyla birlikte, bu işletmeler için basit tasfiye usulünün uygulanacağı ve varlıklarının borçlarını karşılamak üzere tasfiye edileceği bildirildi.

Sanayi kenti Bursa'da yaşanan bu toplu iflas dalgası, tekstilden metale, sağlıktan iklimlendirmeye kadar geniş bir yelpazeyi etkisi altına aldı. İflas eden şirketler arasında Yuvam İplik Sanayi, Çapan Katman, Çapan Metal, Tomomar Sağlık Hizmetleri, Alseko Makina, Alseko Metal, Atabey Mekanik, Eren İklimlendirme ve Remzi Eryılmaz gibi işletmeler yer alıyor.

