Bursa'da Deprem Etkisi Yaratan Gelişme: Bursa’da 8 Köklü Şirket Aynı Gün İflas Etti! İşte İflas Eden Şirketler
Türkiye ekonomisindeki iflas furyası, sanayinin başkenti kabul edilen Bursa’da sert rüzgarlar estiriyor. Mali darboğazı aşamayan ve mahkemeye başvuran 8 şirket için umutlar tükendi. Konkordato taleplerini reddeden mahkeme, şirketlerin borca batık olduğuna hükmederek iflaslarını açıkladı. Bursa’daki 8 köklü şirket bir günde iflas etmiş oldu!
Türkiye genelinde artarak devam eden iflas furyası, ülkenin en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri olan Bursa’da sarsıcı bir gelişmeye sahne oldu.
