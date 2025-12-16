onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Temu’dan Alışveriş Yapanlar Dikkat! Temu Bazı Ürünler İçin Acil Geri Çağırma Süreci Başlattı

Temu’dan Alışveriş Yapanlar Dikkat! Temu Bazı Ürünler İçin Acil Geri Çağırma Süreci Başlattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.12.2025 - 10:03

Popüler alışveriş platformu Temu, satılan bazı takılarda ciddi sağlık riski tespit etti. Ağır metal içeren ürünler için acil geri çağırma süreci başlatılırken, kullanıcılara paralarının iade edileceği duyuruldu. İşte sağlık uzmanlarını alarma geçiren o tehlikeli ürünler ve yapmanız gerekenler.

Kaynak: https://www.chip.de/news/rueckrufe/wi...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyaca ünlü alışveriş sitesi Temu, platform üzerinden satışa sunulan bazı aksesuar ürünlerinde insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bulgulara rastlanması üzerine acil bir geri çağırma operasyonu başlattı.

Dünyaca ünlü alışveriş sitesi Temu, platform üzerinden satışa sunulan bazı aksesuar ürünlerinde insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bulgulara rastlanması üzerine acil bir geri çağırma operasyonu başlattı.

Yapılan laboratuvar testleri sonucunda, sitede ilgi gören iki farklı takı ürününde yasal sınırların çok üzerinde ağır metal tespit edildi. Uzmanlar, söz konusu ürünlerin böbrek yetmezliğinden sinir sistemi hasarına kadar geri dönüşü olmayan hastalıklara yol açabileceği konusunda tüketicileri uyarıyor. Şirket, bu ürünleri satın alan müşterilerin kesinlikle kullanım sağlamaması ve ürünleri derhal ellerinden çıkarması gerektiğini bildirdi.

Platform tarafından 'Ürün Uyarısı' kapsamında paylaşılan bilgilere göre, tehlike saçan maddeler arasında kurşun, nikel ve kadmiyum bulunuyor. Özellikle ucuz maliyetli moda takılarında kullanılan bu ağır metaller, vücutla temas ettiğinde ciddi toksik etkiler yaratıyor. Geri çağırma listesine giren ilk ürün, 'Hongtu Body Piercing Jewelry' satıcısı tarafından pazarlanan ve 601099514444953 ürün kimliğine sahip taşlı göbek halkası ve bel zinciri oldu. Bu üründe yüksek oranda kanserojen etkisiyle bilinen kadmiyum maddesine rastlandı. Listedeki diğer tehlikeli ürün ise 'Yu Nan Jewelry' mağazasında satılan, 601101148265527 ürün kimlikli, kadınlara yönelik altı parçalı yılan zincir seti. Bu sette ise sinir sistemine saldıran kurşun ve alerjik reaksiyonlara sebep olan nikel oranlarının tehlikeli seviyede olduğu belirlendi.

Sağlık uzmanları, tespit edilen bu metallerin risklerinin hafife alınmaması gerektiğinin altını çiziyor. Nikel, temas ettiği ciltte egzama ve kalıcı alerjilere neden olurken; vücutta biriken kurşun, çocuklarda gelişim bozukluklarına, yetişkinlerde ise üreme sağlığı sorunlarına ve sinir sistemi tahribatına yol açabiliyor. Ürünlerde bulunan kadmiyum ise özellikle böbrek dokusuna verdiği zararlar ve kemik erimesi riskini artırmasıyla biliniyor. Bu nedenle Temu yetkilileri, ürünlerin sadece kullanıcılar tarafından değil, eğer hediye edildiyse, hediyeyi alan kişiler tarafından da kullanılmaması gerektiğini şiddetle tavsiye ediyor.

Müşteri mağduriyetini gidermek için harekete geçen Temu, riskli ürünleri satın aldığı tespit edilen kullanıcıların kayıtlı e-posta adreslerine bilgilendirme metinleri göndermeye başladı. Şirket, ürünlerin iadesine gerek kalmaksızın, ödeme yapılan kartlara otomatik para iadesi sürecini başlattığını duyurdu. Eğer söz konusu ürünleri satın almanıza rağmen tarafınıza herhangi bir bilgilendirme maili ulaşmadıysa veya para iadeniz gerçekleşmediyse, kullanıcıların doğrudan Temu'nun resmi internet sitesindeki 'Destek Merkezi' bölümünden müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek manuel olarak iade talebi oluşturmaları mümkün.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın