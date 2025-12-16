Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Abdulkadir Selvi Hem Oran Hem de Rakam Vererek Asgari Ücreti Yazdı
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Türkiye’de herkesin gözü kulağı önümüzdeki günlerde belli olacak asgari ücrette. Yüzde 20 zam olacak diyen de var, yüzde 25 de. Tüm yorumlar yapılırken asgari ücret komisyonu ikinci toplantısını Perşembe günü gerçekleştirecek. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise bugünkü köşe yazısında TÜİK’in verdiği rakamlar ile vatandaşın yaşadığı durum arasında büyük fark olduğunu belirtirken asgari ücret konusunda da hem oran hem de rakam verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hürriyet Gazetesi’ndeki köşesinde asgari ücreti yazan Abdulkadir Selvi’nin yazınından bir bölüm:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın