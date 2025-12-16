onedio
Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Abdulkadir Selvi Hem Oran Hem de Rakam Vererek Asgari Ücreti Yazdı

Asgari Ücret
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.12.2025 - 09:14

Türkiye’de herkesin gözü kulağı önümüzdeki günlerde belli olacak asgari ücrette. Yüzde 20 zam olacak diyen de var, yüzde 25 de. Tüm yorumlar yapılırken asgari ücret komisyonu ikinci toplantısını Perşembe günü gerçekleştirecek. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise bugünkü köşe yazısında TÜİK’in verdiği rakamlar ile vatandaşın yaşadığı durum arasında büyük fark olduğunu belirtirken asgari ücret konusunda da hem oran hem de rakam verdi.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Hürriyet Gazetesi’ndeki köşesinde asgari ücreti yazan Abdulkadir Selvi’nin yazınından bir bölüm:

Asgari Ücret Komisyonu perşembe günü ikinci toplantısını yapacak. Ama teklifler önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda alınacak. Asgari ücrete yüzde 25 oranında bir artış yapılması konuşuluyor. Asgari ücret, 27 bin liraya denk geliyor. Bu rakam yeter mi? Yetmez. 4 bin 500 liralık bir artış asgari ücretlinin hangi derdine çare olacak?

Asgari ücretlilerin, memur ve emeklilerin gözü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmiş durumda. “Reis bizi unutmasın” diyorlar. Devletin gücünü asgari ücretli ve emekliden yana kullanmasını istiyorlar. Asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam nedeniyle gözler hükümete çevrilmiş durumda.

Asgari ücret belirlenirken tek veri olarak enflasyon oranı alınmıyor ama büyük ölçüde belirleyici oluyor. Ancak hayatın gerçekleri TÜİK’in enflasyon sepetine sığmayacak kadar zorlu. Bir TÜİK enflasyonu var; bir de asgari ücretlinin, emeklinin ve memurun enflasyonu var. Elbette ki modern devletler resmi kurumların verilerini esas alacaklar. Ama asgari ücretli, memur ve emeklinin geçim endeksindeki oranlar TÜİK’le aynı değil. TÜİK’in enflasyon sepeti ile asgari ücretlinin, memur ve emeklinin sepeti aynı verilerden oluşmuyor.”

