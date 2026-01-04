Sevgili Terazi, yılın ilk pazartesi gününe enerjik bir başlangıç yapmanı sağlayacak Güneş ile Satürn altmışlığına odaklan! Kariyerini dengeye oturtman için mükemmel bir fırsat sunuyor, sana gökyüzü! Tam da bu noktada, iş hayatında bugün, herkesi memnun etme çabasından ziyade, doğru olanı yapmayı tercih etme eğiliminde olacaksın. Resmi görüşmeler, önemli anlaşmalar ve iş birlikleri için ciddiyetini konuşturman, karşındakilerin takdirini kazanmanı da sağlayacaktır.

Öte yandan uzun süredir üzerinde düşündüğün ancak bir türlü karara varamadığın bir konu var mı? Eğer öyleyse, bu pazartesi tam da bunun için ideal bir gün. İş ortamında belirlediğin sınırlar, saygınlığını artırırken, üzerindeki yükü de hafifletecek. Yılın henüz başında aldığın bu kararlı tutum ise ilerleyen haftalarda seni iş hayatında çok daha konforlu bir pozisyona taşıyacak.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise hoş bir tesadüf seni bekliyor. Günlük hayatının içinde başlayacak masum bir sohbet, beklenenden çok daha fazla kalbine dokunabilir. Bir ilişkin mi var? Öyleyse, romantizm, sade ama derin bir şekilde hissedilecek kalbinde. Ama eğer bekarsan, zarif, çekici ve dengeli bir yakınlaşma ile derin bir aşk söz konusu olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…