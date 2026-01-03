Sevgili Terazi, bugün seni huzursuz edebilecek bir enerji sarıyor gökyüzünü. Mars ve Plüton'un karşıt duruşu, kariyerin ile özel hayatını bir teraziye koymanı gerektiriyor. İş hayatının yoğun temposu ile evdeki huzur arayışın arasında sıkışıp kalabilirsin. Ancak bu durum, hangi alanın seni daha çok yorduğunu ve enerjini nerede daha çok tükettiğini anlamanı sağlayabilir. Bu farkındalık, hayatında yeni bir denge kurmanın kapılarını aralayabilir.

Tam da bu noktada, iş hayatında kontrolü tamamen ele almak isteyebilirsin. Ancak bunu yaparken kibar ve nazik olmayı unutmamalısın. Zorlamadan, yumuşak bir şekilde ilerlemek sana daha çok kazandıracak. Bugün strateji belirlemek ve uygulamak çok önemli. Zira ancak bu sayede hem iş hayatında otorite sağlayabilir hem de hane içinde sıcak ve sevgi dolu bağlar kurabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal yoğunluk dorukta. Haliyle, ilişkinde geçmişten kalan meseleler yeniden gündeme gelebilir. Aman dikkat bu durum, kalbini de ilişkinin düzenini de altüst edebilir. Öte yandan eğer bekarsan, tanıdık bir enerjiyle karşılaşabilirsin, belki de eski bir aşk yeniden hayatına girebilir. Ancak istediğin geçmişe dönmek mi, iyi düşünmelisin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…