Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında kalbini hoplatan, duygusal yoğunlukla dolu bir gün seni bekliyor. İlişkinde belki de bir süredir aklının bir köşesinde duran, geçmişten kalan konular bugün yeniden gündemine oturabilir. Ancak dikkatli ol, bu durum hem kalbini hem de ilişkinin düzenini bir anda altüst edebilir.

Tabii bekarsan ve daha da önemlisi aşkı arıyorsan, bugün tanıdık bir enerjiyle karşılaşabilirsin. Belki de eski bir aşk, belki de geçmişten tanıdığın biri yeniden hayatına girebilir. Ancak karar vermeden önce bir durup düşünmelisin. Gerçekten istediğin şey geçmişe dönmek mi? Yoksa belki de yeni bir sayfa açma zamanı gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…