Kahve Seçimlerine Göre Hayat Felsefen Ne?

etiket Kahve Seçimlerine Göre Hayat Felsefen Ne?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
15.03.2026 - 10:31

Sabahları kahvesini içmeden uyanamayanlardan mısın? Aslında o içtiğin kahve senin hakkında çok şey söylüyor. İçtiğin o kahveler hayat felsefen hakkında neler söylüyor, gel birlikte bulalım!

1. Cinsiyetini seç önce!

2. Yaşını da seçer misin?

3. Kahvede senin için ne daha önemli?

4. Sabah ilk iş kahve yapanlardan mısın?

5. Kahveni nasıl içersin?

6. Kahvenin yanında sence bir şey olmalı mı?

7. Kahveni nerede içmeyi tercih edersin?

8. Yeni bir kahve denemeye sıcak bakar mısın?

9. Kahven soğudu, ne yaparsın?

Sen espresso gibi netsin!

Espresso en net kahvelerden, aynı senin gibi. Sen uzatmayı sevmeyen birisin. Hayatta her şeyin net olmasını istersin. O yüzden tercihin espresso zaten. Hayatta fazlalıkları sevmediğin gibi kahvende de istemezsin yani. Karar verme aşamasında hiç uzun uzun düşünen biri değilsin. Olayları analiz eder ve uygulamaya geçersin. Dışarıdan sert göründüğünü düşünüyorlar olsalar da aslında sen çok odaklısın. Sen espresso gibi az ve öz birisin!

Sen latte gibi dengelisin!

Latte demek denge demek aslında. Sen de tam lattesin yani, ne çok sert ne çok yumuşak. Hayatta uçlarda gezmeyi sevmeyen birisin. Senin için önemli olan uyumlu ve dengeli olabilmek. Ara ara risk alırsın ama üzerine çokça düşünerek. İnsanlarla aran hep iyidir. Senin için hayat her zaman dengeli olmaktan geçer. Latte gibi dengeyi bulduysan senden iyisi yok yani!

Sen cappuccino gibi keyiflisin!

Sen sonuçlardan çok süreçlere odaklanan birisin. Süreçlerin tadını çıkarmayı sonuca ulaşmaktan daha çok seviyorsun bile diyebiliriz. Küçük detaylar, ritüeller senin için çok önemli. Estetik her şeyden çok keyif alıyorsun, cappuccino sevmenden belli zaten. Kendini şımartmayı çok seviyorsun, o yüzden cappuccino ile verdiğin molalar senin hayattan zevk almanı sağlıyor. Hayatın tadını çıkarmanın yolunun cappuccinodan geçtiğini iyi biliyorsun!

Sen Türk kahvesi gibi sabırlısın!

Sen hiç hızlı tüketime uygun biri değilsin. O kültür hiç sana göre değil. Sen daha çok sabırla bekleyenlerdensin. Geçmişin ve köklerin senin için çok önemli, çünkü o köklerden beslendiğine inanıyorsun. O yüzden Türk kahvesi senin kahven. İnsan ilişkilerinde samimiyeti önemsiyorsun. Acele işleri sevmiyorsun, yapacağın her işi sabırla işliyorsun. Aynı Türk kahvesi gibi sabırla pişen her şey tam senlik yani!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
