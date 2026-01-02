Sevgili Terazi, bugün Yengeç burcundaki Dolunay, kariyer hayatına önemli bir görünürlük getiriyor. Bugünden itibaren üstlerin, yöneticilerin ya da toplum önünde nasıl bir duruş sergilediğin her zamankinden çok daha önemli olacak. Tüm emeklerinin karşılığını alacağın bir dönemdesin ve bu da sana duygusal anlamda büyük bir tatmin sağlayabilir.

Ayrıca bugün, başarıyı elde etmek kadar, onu huzurlu bir şekilde yaşamanın da ne kadar önemli olduğunu fark edeceksin. Çünkü Dolunay'ın etkisiyle, duygusal anlamda seni beslemeyen ve tatmin sağlamayan hedeflerini sorgulama ihtiyacı hissedebilirsin. Daha görünür olmanın verdiği motivasyon ile zirveyi gözüne kestirdiysen, doğru yoldasın!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Dolunay'ın etkisiyle ilişkinde daha fazla ciddiyet ve güven arayışı içine girebilirsin. Sevdiğin kişiyle geleceğe dair konuşmalar yapabilir, ilişkinin hangi yönde ilerleyeceğini belirlemek için önemli kararlar alabilirsin. Bu dönem, ilişkideki belirsizlikleri giderme ve daha sağlam temellere oturtma fırsatı sunabilir. Galiba kalbin sığınacağı güvenli limanı buldu! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...