Terazi Burcu right-white
5 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

04.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 5 Ocak Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 5 Ocak Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Güneş, Satürn ile bir altmışlık oluşturuyor. Bu durum, senin zaten yüksek olan estetik zevkini ve zarafetini bir adım daha öteye taşıyor. Aynaya baktığında kendini gördüğünde, 'işte bu benim!' diyebileceğin bir hissiyatı yakalayabilirsin.

Şimdi kendini güzel, özel ve değerli hissetmek gündeminde yer alacak. Başkalarının ne düşündüğünü bir kenara bırakıp kendin için özel hissetmeye odaklanabilirsin. Bu, seni daha da çekici kılacak ve etrafındakilere karşı manyetik bir çekim alanı oluşturacaktır. Ruhunu şifalandıran bu enerji ise öz güvenini artırarak daha güçlü olmanı da sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

