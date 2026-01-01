Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde Chiron'un enerjisi hakim ve bu enerji, sana dengeyi hatırlatıyor. Biliyoruz, her zaman en iyisini yapmak, en hızlısı olmak, en güçlüsü olmak istersin. Ama bugün, biraz yavaşlamanın ve bedenini zorlamamanın tam zamanı.

Bedenini zorlamak yerine, daha uyumlu hareketler denemeye ne dersin? Belki biraz yoga, belki biraz pilates, belki de sadece birkaç hafif esneme hareketi... Hafif egzersizler ve esneme çalışmaları, bedenini ve ruhunu rahatlatacak.

Unutma, iç huzur bedensel rahatlamayı beraberinde getirir. Bugün kendini zorlamadan, bedenini ve ruhunu dinlendirmenin keyfini çıkar. Kendine biraz zaman ayır, hafif egzersizlerle bedenini rahatlat ve iç huzurunu bul. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…