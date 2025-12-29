onedio
29.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Aralık Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Aralık Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Merkür ile Satürn arasındaki kare açı, gün içerisinde aklında biriken düşüncelerin bedenine huzursuzluk olarak yansımasına neden olabilir. Bu durum, enerjini düşürebilir ve motivasyonunu azaltabilir. Tam da bu yüzden, artık kendine küçük molalar vermelisin. Bu molaları, sinir sistemini rahatlatan aktivitelerle değerlendirmen ise oldukça faydalı olacaktır. 

Belki de derin nefes egzersizleri yapmak, bu egzersizlerin sakinleştirici etkisi sayesinde hem bedenini hem de zihnini rahatlatabilir. Ayrıca, kafein tüketimini azaltmayı da düşünmelisin. Kafein, sinir sistemini uyararak huzursuzluğunu artırabilir. Tabii bir de akşam saatlerinde ekran süresini kısaltmak var! Teknolojik aletlerin mavi ışığı, uykunu kaçırabilir ve huzursuzluğunu artırabilir. Dış dünyaya kısa molalar, seni daha sağlıklı kılacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

