26 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

25.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Aralık Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Aralık Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün bel ve sırt bölgende rahatsızlıklar oluşturabilir. Bu durum, özellikle ofis ortamında çalışan Terazi burçları için oldukça önemli bir hal alabilir. Eğer gün içinde kendini huzursuz ve rahatsız hissediyorsan, bu durumun bel ve sırt ağrılarından kaynaklanıyor olabileceğini unutma.

Tam da bu noktada kendine gün içinde kısa molalar ver. Bu molalar sırasında, birkaç basit esneme hareketi yaparak sırt ve bel kaslarını güçlendirmeyi de unutma. Öte yandan bugün kendini daha rahat ve huzurlu hissetmek için stres faktöründen de uzaklaşmaya çalış. Bu sayede sindirim sistemi sorunlarından da kurtulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

