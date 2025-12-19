onedio
20 Aralık Cumartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

20 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

19.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Aralık Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Aralık Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Yay burcunda gerçekleşen Yeni Ay, enerjini biraz olsun düşürebilir. Bu süreçte stresin artması ve yorgunluğun kapını çalması kaçınılmaz olabilir. Özellikle omuzlarını, boynunu ve sırt bölgeni koruman gerekiyor çünkü bu bölgeler hassaslaşabilir.

Yeni Ay'ın gelişi, sadece zihinsel değil, fiziksel yüklerini de hafifletmen gerektiğini hatırlatıyor. Bu süreçte kendine biraz daha zaman ayırman ve dinlenmen önemli. Unutma, her zaman olduğu gibi bu dönemde de kendine iyi bakman gerekiyor. İşte bu yüzden Ay, sana bir nevi 'kendine dikkat et' uyarısı yapıyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

