16 Aralık Salı Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
16 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
15.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Aralık Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Aralık Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin için biraz zorlu bir gün olabilir. İş veya eğitim hayatındaki yoğun zihinsel çaba, gözlerini yorabilir ve migren tipi baş ağrılarına neden olabilir. Bilgisayar ekranına bakmak, telefon ekranında sürekli mesajlaşmak, belki de kitap okumak da gözlerini yorabilir.

Peki, ne yapabilir? Öncelikle, ekran başında geçirdiğin süreyi azaltmaya çalışmalısın. Evet, belki de bu çok zor görünüyor mümkün olduğunu sen de biliyorsun. Bir diğer önemli nokta ise, gözlerini düzenli olarak dışarıya bakarak odak değiştirme egzersizleri yapman. Bu egzersizler, gözlerini dinlendirecek ve odaklanma yeteneğini güçlendirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

