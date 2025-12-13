onedio
14 Aralık Pazar Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu
14 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Aralık Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Aralık Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün uzun saatler boyunca masa başında oturmanın etkisiyle bel bölgen ve kuyruk sokumunda ağrılarla karşılaşabilirsin. Bu durum, rahatsızlık verici olabilir ve günün genel enerjisini düşürebilir. Oturarak çalışmıyorsan, gün içinde bedenini ne kadar yorduğuna da dikkat etmelisin tabii.

Zira bugün Mars'ın Neptün ile kare açılanması, ruh halinde bazı dalgalanmalara neden olabilir. Bu, hormonal dengen üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. İşte bu da ağrıları destekleyebilir. Tam da bu yüzden fizyoterapi gibi uzman destekli bedensel çalışmaları düşünmelisin. Belli ki omurganın ve hormonlarının buna ihtiyacı var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

