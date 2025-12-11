Sevgili Terazi, bugün Merkür, Yay burcuna geçiş yapıyor. Bu, senin için iletişim ve kısa yolculuklarla dolu bir dönem anlamına geliyor. Ancak, bu hızlı tempo ve sürekli hareketlilik, bel ve böbrek bölgen üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Yani, biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Bu enerji akışı, omurganı zorlayabilir ve bel ağrılarına neden olabilir. Ama merak etme, bunun önüne geçmek için birkaç önerim var. Hafif yoga veya esneme hareketleri, omurganı destekleyecek ve bu ağrıları hafifletecek. Bu hareketleri günlük rutinine eklemek, sana çok iyi gelecek.

Bir diğer önemli nokta ise iletişim. Merkür'ün enerjisi, zihinsel gerginliği artırabilir. Bu yüzden, kendini net bir şekilde ifade etmek, bu gerginliği azaltmanın anahtarı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…