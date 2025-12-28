Sevgili Terazi, yılın son haftası ile birlikte hayatının farklı alanları arasında bir denge kurmaya odaklanabilirsin. Özellikle Merkür ile Satürn karesinin etkisiyle ev ve aileye yönelik sorumluluklarının iş hayatını nasıl etkilediğini çok daha net bir şekilde görebilirsin. Bu durum biraz zorlayıcı gibi görünebilir ama aslında sana, hayatının düzenini yeniden ve istediğin gibi kurma fırsatı olabilir.

Yeni yılla birlikte kurduğun düzenin en büyük destekçisi ise Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi olacaktır. Ev ve aile konularında daha ciddi ve belirleyici kararlar almanı kolaylaştıran bu astrolojik olay ışığında, belki de yeni bir ev arayışına girme, mevcut yaşam düzenini değiştirme ya da aile içinde önemli ve dönüm noktası olabilecek konuşmalar yapma zamanıdır. Şu anda alacağın bir kararın, 2026 yılına kadar sürecek olan iç huzurunu belirleyeceğini unutma. Aile ve iş düzenin kalıcı olarak değişmek üzere!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Yengeç burcundaki Dolunay, ilişkin ve kariyerin arasındaki dengenin önemini vurguluyor. Bir ilişkide ne kadar görünür olduğunu ve ne kadar yer aldığını sorgulayabilirsin. Zira bu Dolunay, kalbinin aslında ne istediğini sana gösteriyor. Artık kendini geri plana atmadan, seni önemseyen ve değer veren bir ilişkiyi seçeceksin. Kendine ve kalbinin sesine güven, sana iyi gelen yeri bulacaksın! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…