29 Aralık - 4 Ocak Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Aralık - 4 Ocak haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 29 Aralık - 4 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, yılın son haftası geldi çattı ve senin için bu dönem, hayatının farklı yönlerini dengede tutma zamanı olacak. Özellikle Merkür ile Satürn'ün gökyüzünde oluşturduğu kare açı, ev ve aileye yönelik sorumluluklarının iş hayatını nasıl etkilediğini daha net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu durum biraz zorlu gibi görünebilir ancak aslında bu, hayatını yeniden ve tamamen kendi isteklerin doğrultusunda düzenleme fırsatı sunuyor.

Yeni yılın ilk günlerinde, hayatındaki bu yeni düzenin en büyük destekçisi ise Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi olacak. Bu gökyüzü hareketi, ev ve aile konularında daha ciddi ve belirleyici kararlar almanı kolaylaştıracak. Belki de yeni bir ev arayışına girmenin, mevcut yaşam düzenini değiştirmenin ya da aile içinde önemli ve dönüm noktası olabilecek konuşmalar yapmanın tam zamanıdır. Unutma, şu anda vereceğin bir karar, 2026 yılına kadar sürecek olan iç huzurunu belirleyecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

