29 Aralık - 4 Ocak Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 29 Aralık - 4 Ocak haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça özel bir hafta olacak. Evren, beden ve zihin dengeni yeniden kurman için sana bir fırsat sunuyor. Gökyüzünün derin maviliklerinde parıldayan Yengeç burcundaki Dolunay, duygusal huzurunun bedenine de yansımasını sağlıyor. Bu, adeta bir yeniden doğuş gibi olacak ve sana tazelenmiş hissettirecek.

Tam da bu noktada duygusal dalgalanmalarının yavaş yavaş azaldığını ve yerini huzura bıraktığını hissedeceksin. Zihinsel anlamda rahatlama sürecine girdiğini, stresini hafiflettiğini ve daha sakin, daha huzurlu bir ruh hali içerisine girdiğini gözlemleyebilirsin. Bu, adeta bir iç huzur yolculuğu olacak ve seni daha dingin bir yaşama doğru sürükleyecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

