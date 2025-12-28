Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça özel bir hafta olacak. Evren, beden ve zihin dengeni yeniden kurman için sana bir fırsat sunuyor. Gökyüzünün derin maviliklerinde parıldayan Yengeç burcundaki Dolunay, duygusal huzurunun bedenine de yansımasını sağlıyor. Bu, adeta bir yeniden doğuş gibi olacak ve sana tazelenmiş hissettirecek.

Tam da bu noktada duygusal dalgalanmalarının yavaş yavaş azaldığını ve yerini huzura bıraktığını hissedeceksin. Zihinsel anlamda rahatlama sürecine girdiğini, stresini hafiflettiğini ve daha sakin, daha huzurlu bir ruh hali içerisine girdiğini gözlemleyebilirsin. Bu, adeta bir iç huzur yolculuğu olacak ve seni daha dingin bir yaşama doğru sürükleyecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…